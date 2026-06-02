Mundial 2026: Un total de 289 futbolistas no portarán la camiseta del país donde nacieron, ¿qué selección tiene 25 nacionalizados?

Jugar para el país donde nació o darle ese privilegio a la patria chica de su papá o de su mamá es una disyuntiva que ha venido creciendo en el fútbol mundial, y supone una decisión difícil para muchos deportistas de élite.
Los casos recobran mayor interés cuando estamos a las puertas de la Copa Mundo de Norteamérica 2026, donde 289 jugadores (23.2 % frente al 16.5 % de Catar 2022), de los 1.248 que actuarán, no juegan para su país natal, de acuerdo con un informe publicado por el analista Jaime F. Macías en su cuenta de X @Jaimefmacias.
En total, 40 de las 48 selecciones tienen una o varias figuras nacionalizadas, siendo las más representativas Curazao con 25 (la mayoría de Países Bajos, solo es nativo Tahith Chong), Congo con 20 y Marruecos con 19. Nueve elencos (ver tabla adjunta) solo tienen un “foráneo”, el resto de dos en adelante.
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