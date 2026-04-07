¿Cómo le ha ido a Luis Díaz contra el Real Madrid? Espera seguir pasos de James en su primera visita al Bernabéu por Champions

Dicen que es el mejor extremo izquierdo del mundo y este martes tendrá el escenario perfecto para demostrarlo. Juega, por primera vez en su carrera ascendente, en el “templo” de las noches místicas europeas: el Santiago Bernabéu en el que el Real Madrid se ha inmortalizado como el equipo más ganador de Europa. No lo hará en cualquier contexto: visitará con su Bayern Múnich al cuadro merengue en los octavos de final de la Champions. Luis Díaz tiene por delante, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia), el reto enorme de demostrar que lo que ha hecho en Alemania no es casualidad. Las noches “complicadas” en el torneo de clubes más importante del mundo no le pesan. Lo demostró el 4 de noviembre del 2025 en París, cuando marcó los dos goles con los que su club se impuso al PSG campeón de la Champions pasada.

Sin embargo, ese día las emociones le jugaron una mala pasada: fue expulsado –¿injustamente?–, después de hacerle una falta en la mitad de la cancha al marroquí Achraf Hakimi, uno de los mejores laterales del mundo. Ahora, ante el Madrid en el Bernabéu deberá tener más cuidado para ayudar a su equipo a ganar una eliminatoria en la que no hay favoritismos: ambos elencos tienen un nivel muy alto.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz contra el Real Madrid?

El segundo duelo de Díaz contra el Madrid fue el 27 de noviembre del 2024 por la fase de grupos de la Champions pasada. Ese día el encuentro se disputó en el estadio de Anfield, en Inglaterra. El equipo en el que entonces jugaba el futbolista colombiano, que fue titular, se impuso 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y neerlandés Cody Gakpo.

¿Qué colombianos le han hecho gol al Real Madrid recientemente?

Este martes se espera que Luis Díaz sea protagonista en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions. Muchos desean que marque un gol, como ocurrió el primero de mayo del 2018 cuando James Rodríguez, siendo figura del Bayern Múnich, visitó en Bernabéu con el cuadro bávaro en Champions y anotó un gol cumpliendo la ley del ex –después pidió perdón a los aficionados madridistas–.