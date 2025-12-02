Video | Luis Díaz enseña sus secretos para gambetear con jerarquía

En Alemania, con un clima invernal que apenas deja ver el sol, Luis Díaz volvió a dejar huella, pero esta vez en YouTube. En un video para el canal Unisport, el colombiano se abrió para hablar de su habilidad más reconocida, esa que lo convirtió en uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo: la gambeta en el uno contra uno. El resultado fue una pieza audiovisual, grabada en la sede de entrenamiento del Bayern Munich, donde el extremo conversó con el exfutbolista estadounidense Will John sobre técnica, mentalidad, trucos y errores. Un diálogo relajado que dejó varias claves para entender cómo piensa y cómo ejecuta uno de los mejores regateadores del continente. Así fue el tutorial que hizo Lucho para Unisport.

En el video, titulado Win any 1v1 with these simple dribbling tips from Luis Diaz (Gana cualquier 1v1 con estos simples consejos de gambeta de Luis Díaz), Lucho comienza respondiendo una pregunta básica, pero reveladora, ¿qué pasa por su cabeza cuando recibe la pelota? Su explicación es directa, pero cargada de intención: “Antes de recibir, es importante estar bien posicionado con el cuerpo. Estar siempre cómodo para recibir el balón, es fundamental. El primer toque es muy importante”. A partir de ahí, dice que todo ocurre en segundos, cuando el juego mismo le muestra si debe pasar, driblar o encarar.

Durante la charla, Will John lo lleva a hablar de sus trucos favoritos para romper defensas. Díaz no duda, y admite que su herramienta esencial es el engaño. “A mí me gusta mucho engañar con el cuerpo antes de enfrentar un defensor. Me facilita mucho mentirles que voy para un lado y me voy al otro”, explica, casi como si describiera un movimiento que ya lleva memorizado. Ese amague, repetido hasta en entrenamientos, es la base de su imprevisibilidad. El video también explora su rutina mental previa a los partidos. Lucho confiesa que suele descansar por la tarde si el encuentro es en la noche, ver videos o escuchar música para relajarse y llegar al estadio en calma. Admite que la ansiedad se supera con los años y con la seguridad personal: “Si eres consciente y sabes que eres el mejor, vas a romper”. Y ante los errores, su filosofía consiste no detenerse. “La idea es seguir intentándolo siempre para que la próxima te salga mejor”.

Los seguidores del canal celebraron el contenido. Entre los comentarios se leen frases como “Amo este jugador, haz más contenido con él” y “Lucho tiene una megamente creativa y es un jugador que se piensa”. Y no exageran, pues el tutorial combina técnica, autoconciencia y una humildad competitiva que lo distingue. Mientras tanto, su calendario continúa. El Bayern Múnich jugará este miércoles 3 de diciembre ante Union Berlin a las 2:45 p. m., en los octavos de final de la Copa de Alemania. Aquí el video completo: