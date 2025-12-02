Video | Luis Díaz enseña sus secretos para gambetear con jerarquía

En Alemania, con un clima invernal que apenas deja ver el sol, Luis Díaz volvió a dejar huella, pero esta vez en YouTube. En un video para el canal Unisport, el colombiano se abrió para hablar de su habilidad más reconocida, esa que lo convirtió en uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo: la gambeta en el uno contra uno.
El resultado fue una pieza audiovisual, grabada en la sede de entrenamiento del Bayern Munich, donde el extremo conversó con el exfutbolista estadounidense Will John sobre técnica, mentalidad, trucos y errores. Un diálogo relajado que dejó varias claves para entender cómo piensa y cómo ejecuta uno de los mejores regateadores del continente. Así fue el tutorial que hizo Lucho para Unisport.