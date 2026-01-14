Falcao volvió a jugar con Millonarios después de 209 días: así fue su “debut” ante Boca Juniors

Falcao García debutó –de nuevo–, con Millonarios. El delantero samario, que el próximo 10 de febrero cumplirá 40 años, jugó 24 minutos en el empate sin goles entre el cuadro bogotano y Boca Juniors de Argentina en un partido amistoso que se disputó en La Bombonera de Buenos Aires el miércoles en la noche.
Los equipos se enfrentaron en un juego de pretemporada para homenajear al técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con ambas instituciones y falleció a finales de 2025, mientras era el entrenador titular del cuadro argentino.