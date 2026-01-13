Colombia en el Mundial 2026, un motor económico, social y de país

La clasificación de Colombia al Mundial de fútbol de 2026 es mucho más que una victoria deportiva o una celebración pasajera. Es un acontecimiento de alcance nacional, con implicaciones que atraviesan la economía, la sociedad, la cultura, la imagen internacional y el futuro del deporte colombiano. Volver a dicho certamen significa recuperar un lugar en el mapa global, pero también activar una cadena de beneficios que se extienden mucho más allá del césped y de los 90 minutos de juego.
El Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será el más grande de la historia: 48 selecciones, miles de millones de espectadores, audiencias récord y una dimensión comercial sin precedentes. En ese escenario, Colombia no solo compite: se muestra, se proyecta y se posiciona como nación futbolera, mercado emergente y potencia regional.