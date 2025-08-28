Se les cruzaron los vientos: esta es la insólita razón por la que el partido Once Caldas vs. Pasto por Copa se aplazó

Aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí, municipio ubicado nariñense ubicado a 27 kilómetros de Pasto, donde queda la terminal aérea de ese departamento del Suroccidente del país, es una odisea. Pilotos experimentados han grabado el descenso hacia la pista delgada, que queda en la punta de una montaña, y lo comparten en sus redes sociales como una hazaña.
No solo es por la precisión que se debe tener al aterrizar en una pista corta. También debido a que, por la altitud, el rendimiento de los aviones falla y el aeropuerto queda en un punto que tiene vientos cruzados, por lo que hay que entrar con velocidad, como cuando se aterriza en Cúcuta.
