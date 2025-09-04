x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Empate con sabor a victoria: Paraguay igualó sin goles ante Ecuador y aseguró cupo al Mundial 2026 tras 16 años de ausencia

La Albirroja coronó con éxito una campaña que comenzó, con ciertos tropiezos, el 7 de septiembre de 2023, siendo un logro que no alcanzaba desde Sudáfrica 2010, cita en la que llegó hasta los cuartos de final.

  • El entrenador argentino, Gustavo Alfaro, fue quien cambió el destino de la Albirroja, cuando asumió, el 16 de agosto del 2024, la conducción de un conjunto que parecía no encontrar el camino. FOTO: Conmebol
    El entrenador argentino, Gustavo Alfaro, fue quien cambió el destino de la Albirroja, cuando asumió, el 16 de agosto del 2024, la conducción de un conjunto que parecía no encontrar el camino. FOTO: Conmebol
  • Los jugadores celebrando con el profesor Alfaro. FOTO: Redes sociales @Albirroja
    Los jugadores celebrando con el profesor Alfaro. FOTO: Redes sociales @Albirroja
Agencia AFP
04 de septiembre de 2025
Tras dieciséis años de ausencia, Paraguay volverá a jugar un Mundial, tras clasificar este jueves para el torneo de Norteamérica de 2026, al empatar 0-0 con Ecuador.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

“Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente”, señaló el DT de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro.

El presidente del país, Santiago Peña, decretó feriado nacional para el viernes, “en homenaje a la campaña épica (de la selección) que ha inspirado a toda la población y que amerita el abrazo entre todos los paraguayos”.

Feriado nacional

Muy parejo en el primer tiempo, Paraguay inclinó a su favor la balanza con dos oportunidades magníficas desperdiciadas por el delantero Ramón Sosa, una de ellas un mano a mano con el portero Hernán Galíndez a los 15 minutos.

Los jugadores celebrando con el profesor Alfaro. FOTO: Redes sociales @Albirroja
Los jugadores celebrando con el profesor Alfaro. FOTO: Redes sociales @Albirroja

Paraguay arrancó furibundo presionando hasta la última línea de la Tricolor, que ya había asegurado su clasificación al Mundial en la pasada doble fecha, en junio.

La defensa ecuatoriana soportó estoica y ordenadamente el embate local hasta equilibrar las acciones y mostrar inclusive sus garras para hacer daño.

El atacante ecuatoriano Enner Valencia tuvo en sus pies una opción de gol, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada.

A los 28 minutos, el extremo ecuatoriano Nilson Angulo, solo, controló un centro de Pedro Vite, pero su remate fue atrapado a tiempo por el guardameta Roberto ‘Gatito’ Fernández, hijo del arquero del mismo nombre que defendió la valla de la selección paraguaya en el Mundial de México 1986.

En el segundo tiempo, el encuentro se mantuvo en un alto nivel que tensionó el ambiente, al punto que acalló por pasajes el aliento del público a su equipo.

A diferencia de los dirigidos por Sebastián Beccacece, que no regalaron casi ningún error en su juego, las vacilaciones en el área paraguaya generaron preocupación en el estadio Defensores del Chaco.

Un remate en el travesaño

Un minuto más tarde, Ecuador se salvó por duplicado. Primero fue un despeje con rebote de un remate de Tony Sanabria y luego otro potente disparo, un cañonazo de media distancia de Cubas que se estrelló en el travesaño.

La jugada despertó a los espectadores, que observaron con quebranto las réplicas de los ecuatorianos aunque estas no fructificaron.

Los 15 minutos finales transcurrieron en relativa paz hasta el pitazo final del árbitro brasileño Raphael Claus.

“Hubo tensión. Lo más difícil es cerrar, poner el broche para conquistar el objetivo. Se juega un montón de emociones. El rival fue complicado. Me hubiese gustado ganar, pero cuando uno mira el nivel del rival que enfrentamos estamos satisfechos”, destacó Alfaro.

