Empate con sabor a victoria: Paraguay igualó sin goles ante Ecuador y aseguró cupo al Mundial 2026 tras 16 años de ausencia

Tras dieciséis años de ausencia, Paraguay volverá a jugar un Mundial, tras clasificar este jueves para el torneo de Norteamérica de 2026, al empatar 0-0 con Ecuador.
Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.
