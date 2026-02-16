x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Real Madrid buscará “revancha” ante Benfica; ¿retornará Richard Ríos?

El cuadro español visita al elenco luso (3:00 p.m.), en la ida de los play-off a octavos de final de la Champions. El colombiano Ríos ya está disponible para jugar con Benfica.

  • Richard Ríos ya está a disposición del técnico Mourinho para jugar con el Benfica. FOTO AFP
    Richard Ríos ya está a disposición del técnico Mourinho para jugar con el Benfica. FOTO AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Bien dicen que en camino largo hay desquite. También que la vida, por lo general, otorga revanchas. El Real Madrid buscará este martes, contra el Benfica de Richard Ríos, sacarse “la espinita” de que el cuadro portugués, en la última fecha de la primera ronda de la Champions, lo privó de quedar entre los ocho clubes que pasaron de manera directa a los octavos de final del torneo.

Ríos ya se encuentra en óptimas condiciones para volver a las canchas después de la luxación de su hombro derecho, y el técnico del Benfica podría disponer de él.

“Ríos y Bah también están. Estamos casi todos. Ahora tengo un grupo más compacto, lo que me permite ser un poco impredecible. Bah ha vuelto y está listo para jugar, al igual que Ríos. No sé si fue el efecto de las ganas de jugar contra el Real Madrid, pero todo ha vuelto”, dijo Mourinho en conferencia de prensa.

En el Estádio da Luz de Lisboa, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Colombia), el elenco español buscará la victoria que le fue esquiva el pasado 28 de enero, en ese mismo escenario. Aquel día ocurrió algo que los futboleros recordarán por mucho tiempo. El arquero del club luso, Anatoliy Trubin, marcó de cabeza, al minuto 90+8, el tanto que metió al Benfica entre los equipos que disputarán los play-offs de la siguiente ronda de Champions.

Lea: Richard Ríos preocupa tras lesionarse con Benfica; esto dijo su técnico José Mourinho

Ese tanto representó el 4-2 definitivo en el marcador. Gracias a él, los portugueses superaron en diferencia de gol al Olympique de Marsella y se ubicaron en el puesto 24 de la tabla de posiciones con nueve puntos y -2 en diferencia de gol (los galos quedaron con -3).

La alegría de los dirigidos por José Mourinho terminó siendo la tristeza del equipo de Álvaro Arbeloa, que recién había iniciado su encargo al frente del elenco merengue. La derrota en Lisboa los dejó en la novena casilla de la tabla con 15 puntos, uno menos que Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City, que finalizaron quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente.

Por eso el Madrid, que por su historia tiene siempre la obligación de luchar por el título, disputará por segunda vez consecutiva la ronda de eliminación directa previa a los octavos. Desde que se instaló el nuevo formato de la Champions la temporada pasada, los españoles no han logrado terminar entre los ocho primeros de la liguilla.

Lo mismo le ha ocurrido al Benfica. En la edición pasada finalizaron en el puesto 16 de la tabla. Esta vez les costó más encontrar consistencia. Sin embargo, seguro darán la pelea para convertirse en “la gran sorpresa” de esta edición de la Champions al eliminar al club más ganador de la historia del torneo.

¿Cómo termina la jornada?

El primer partido de la jornada de este martes tendrá acción de dos futbolistas colombianos. Por un lado, el defensa caucano Dávinson Sánchez recibirá en Turquía, con el Galatasaray, a la Juventus del defensor vallecaucano Juan David Cabal, en un encuentro programado para empezar a las 12:45 p.m. (hora de Colombia). Después se disputarán dos encuentros más, ambos desde las 3:00 p.m. de Colombia. Ninguno tendrá futbolistas colombianos en acción. Uno de ellos será el duelo entre el Borussia Dortmund y el Atalanta en Alemania.

El otro lo protagonizarán los dos equipos franceses que más reconocimiento han tenido a nivel internacional en los últimos años: AS Mónaco y PSG. El cuadro parisino visitará el Principado en un encuentro que tuvo su última versión el 29 de noviembre del año pasado por la Liga 1 de Francia. Aquella vez, los monegascos se quedaron con la victoria 1-0. Los de Luis Enrique buscarán repetir el título que consiguieron el año pasado.

Los otros colombianos que podrían jugar

La primera jornada de los play-offs a octavos de final de esta edición de la Champions se complementa este miércoles, cuando el Qarabag FK de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán (uno de los goleadores de esta edición del torneo con cuatro celebraciones) recibirá en Azerbaiyán al Newcastle United a partir de las 12:45 p.m. (hora de Colombia). Entre tanto, en los encuentros de la tarde no habrá presencia criolla. Desde las 3:00 p.m. se medirán el Olympiacos contra el Bayer Leverkusen; el Bodo/Glimt ante el Inter de Milán (vigente subcampeón del torneo), así como el Club Brujas contra el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone.

Siga leyendo: Palmeiras presentó a Jhon Arias, quien llevará la camiseta 11, en el cuadro en el que brilló Richard Ríos

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida