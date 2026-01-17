El DIM espera un buen debut de Salvador Ichazo contra Pasto, ¿a qué hora es el partido?

Tiene la experiencia suficiente para mantenerse tranquilo en momentos de tensión. Durante los 15 años que lleva como futbolista profesional, el arquero uruguayo Salvador Ichazo ha vivido situaciones que le han dado un toque de jerarquía. El día que debutó en el fútbol profesional con Danubio de Uruguay recibió cuatro goles en contra. Su equipo perdió. Después de recorrer un camino largo por las selecciones uruguayas de menores y de haber superado el “filtro” en el que muchos se quedan, se podría pensar que se entristeció.

Todo lo contrario: lo impulsó, le enseñó la importancia de trabajar duro, con profesionalismo, para mejorar, mantenerse y lograr ganar títulos. Esa característica es algo que los hinchas del Medellín demandan de sus jugadores. Ichazo, uno de los refuerzos del elenco dirigido por Alejandro Restrepo para 2026, le aporta liderazgo al cuadro rojo, que este año buscará, después de una década, ser campeón de la liga colombiana. Salvador, hombre delgado, de barba y rostro con expresión seria, tiene una carrera larga. Empezó en Danubio de Montevideo cuando tenía 21 años. Con ese equipo, en 2014, levantó el título del campeonato uruguayo y fue uno de los hombres importantes. La miel de ser campeón en su país le abrió la puerta para ir a Italia.

Llegó al Torino de Turín —rival regional de la Juventus—, donde estuvo durante poco más de cinco años. Allí aprendió mucho. En lo deportivo se encontró con nuevas formas de concebir el fútbol: del talento natural formado en Uruguay pasó a entender la importancia de planificar cada movimiento, como se hacía en Europa. “Estar allá me cambió casi en un 95 % la forma de ver el fútbol. Aunque durante esos años no jugué mucho (14 partidos en los que recibí 18 goles), esa experiencia me dejó muchos aprendizajes en todos los sentidos: tanto en lo deportivo como en la vida”, le dijo el jugador al exfutbolista colombiano Jhonny Vásquez en el pódcast Fútbol 360°. Después de esa experiencia volvió a Uruguay. Estuvo en River Plate, luego atajó en Nacional y en 2024 llegó al Deportivo Pereira, donde le fue bien. Este semestre, con su experiencia, seriedad y capacidad para liderar desde el arco, espera ser uno de los referentes del Medellín.

Ichazo será uno de los tres jugadores extranjeros que tendrá el cuadro rojo. Los otros inscritos, por el momento, son el delantero uruguayo Enzo Larrosa y el delantero argentino Francisco Fydriszewski. Todos viajaron a Pasto, Nariño, para el debut en la Liga este domingo (2:00 p. m.). La última visita de los rojos al estadio La Libertad, el 18 de agosto de 2025, terminó 1-2 a favor de los antioqueños. El Polaco marcó doblete.

