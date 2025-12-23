x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta fue la sanción de Dimayor a Washington Aguerre por gesto en último clásico de Liga, ¿no penalizaron a Meteus Uribe?

La sanción fue comunicada por la Dimayor. El portero tendrá que pagar el dinero. Los partidos los quedará debiendo porque no seguirá en Medellín.

  • El arquero uruguayo Washington Aguerre protagonizó una pelea con jugadores de Nacional al final del clásico paisa de la quinta fecha de cuadrangulares. FOTO: Manuel Saldarriaga
    El arquero uruguayo Washington Aguerre protagonizó una pelea con jugadores de Nacional al final del clásico paisa de la quinta fecha de cuadrangulares. FOTO: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 10 horas
bookmark

Para muchos, desde la noche del 4 de diciembre el arquero uruguayo Washington Aguerre anunció que se iría del DIM. No lo hizo con palabras, sino con un gesto. Al terminar el clásico paisa contra Atlético Nacional, válido por la quinta jornada de los cuadrangulares, el arquero uruguayo hizo el “pistolero” con sus manos a los aficionados del cuadro verde que estaban en la tribuna.

Puede leer: ¿A qué se debe la cantidad de expulsiones en el segundo semestre de 2025 en el fútbol colombiano?

Cuando estaba cerca de entrar a la boca del túnel que lleva a los camerinos, el charrúa hizo la señal de quien desenfunda y dispara una pistola hacia la tribuna occidental, donde estaban los aficionados verdes. Medellín acababa de perder 2-1 el partido. Aguerre no brilló, pero sí tuvo atajadas importantes. Los hinchas de Nacional lo silbaban mientras salía. Algunos le reclamaban porque “hablaba mucho” más de lo que hacía en cancha.

Por eso el gesto, que fue descrito por el árbitro central, Wilmar Roldán y por el Comisario de Campo del partido en el reporte que entregaron al Comité Disciplinario de Dimayor después del encuentro. En el acta decía que, después de que hizo la señal, el delegado de Atlético Nacional se acercó y le reclamó. Aguerre se molestó. Le habría dado un rodillazo.

Eso produjo una disputa en la entrada del camerino que terminó en la expulsión de Mateus Uribe, Harlen “Chipi Chipi” Castillo y Aguerre. Las rojas las recibieron por el enfrentamiento en el que se enfrascaron. Después de que el arquero uruguayo golpeó al delegado del elenco verde, Uribe y sus compañeros fueron a reclamarle. En videos se ve cuando el volante de Nacional le pega una patada leve estando de espaldas y, después, le toca los testículos a Aguerre.

Eso produjo una reacción airada del arquero, quien le agarró la cabeza y le pegó, con una toalla que tenía en la mano, varios puños como si fuera un saco de boxeo. Después, abajo, siguieron los enfrentamientos verbales. Lo primero se vio en cámaras. Lo segundo no. Sin embargo, en la resolución 131 del Comité Disciplinario de Dimayor solo sancionaron al arquero charrúa.

¿Cuál fue la sanción que recibió Aguerre?

El arquero uruguayo, quien no disputó el último partido del Medellín en cuadrangulares contra Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, fue sancionado por Dimayor con una suspensión de dos fechas –solo quedaría debiendo una–, y una multa económica de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos colombianos.

Lea más: ¿Fue un fracaso la temporada 2025 para Medellín y Nacional? En este análisis les contamos

Aguerre tendrá que pagar la sanción económica a Dimayor. Sin embargo, el tema deportivo quedará pendiente dado que este lunes 22 de diciembre se confirmó su salida del Deportivo Independiente Medellín, cuadro con el que atajó 45 partidos y encajó 39 goles a lo largo del 2025. El futuro del arquero estaría de nuevo en Peñarol de Uruguay, equipo donde se formó y del que es hincha.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué sanción recibió Washington Aguerre?
El Comité Disciplinario de Dimayor sancionó a Aguerre con dos fechas de suspensión y una multa económica de 2.847.000 pesos colombianos.
¿Por qué Aguerre hizo el gesto de “pistolero” hacia los hinchas de Nacional?
El gesto fue una reacción a los silbidos y reclamaciones de los hinchas de Atlético Nacional hacia el arquero uruguayo, tras la derrota 2-1 del DIM en el clásico paisa.
¿Qué sucedió en el enfrentamiento entre Aguerre y los jugadores de Nacional?
Tras el gesto, un delegado de Nacional se acercó a reclamarle, lo que desató una pelea que incluyó a Mateus Uribe y Harlen Castillo, resultando en expulsiones para los involucrados.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida