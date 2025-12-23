Esta fue la sanción de Dimayor a Washington Aguerre por gesto en último clásico de Liga, ¿no penalizaron a Meteus Uribe?

Para muchos, desde la noche del 4 de diciembre el arquero uruguayo Washington Aguerre anunció que se iría del DIM. No lo hizo con palabras, sino con un gesto. Al terminar el clásico paisa contra Atlético Nacional, válido por la quinta jornada de los cuadrangulares, el arquero uruguayo hizo el “pistolero” con sus manos a los aficionados del cuadro verde que estaban en la tribuna. Puede leer: ¿A qué se debe la cantidad de expulsiones en el segundo semestre de 2025 en el fútbol colombiano? Cuando estaba cerca de entrar a la boca del túnel que lleva a los camerinos, el charrúa hizo la señal de quien desenfunda y dispara una pistola hacia la tribuna occidental, donde estaban los aficionados verdes. Medellín acababa de perder 2-1 el partido. Aguerre no brilló, pero sí tuvo atajadas importantes. Los hinchas de Nacional lo silbaban mientras salía. Algunos le reclamaban porque “hablaba mucho” más de lo que hacía en cancha.

Por eso el gesto, que fue descrito por el árbitro central, Wilmar Roldán y por el Comisario de Campo del partido en el reporte que entregaron al Comité Disciplinario de Dimayor después del encuentro. En el acta decía que, después de que hizo la señal, el delegado de Atlético Nacional se acercó y le reclamó. Aguerre se molestó. Le habría dado un rodillazo.

Eso produjo una disputa en la entrada del camerino que terminó en la expulsión de Mateus Uribe, Harlen “Chipi Chipi” Castillo y Aguerre. Las rojas las recibieron por el enfrentamiento en el que se enfrascaron. Después de que el arquero uruguayo golpeó al delegado del elenco verde, Uribe y sus compañeros fueron a reclamarle. En videos se ve cuando el volante de Nacional le pega una patada leve estando de espaldas y, después, le toca los testículos a Aguerre.

Eso produjo una reacción airada del arquero, quien le agarró la cabeza y le pegó, con una toalla que tenía en la mano, varios puños como si fuera un saco de boxeo. Después, abajo, siguieron los enfrentamientos verbales. Lo primero se vio en cámaras. Lo segundo no. Sin embargo, en la resolución 131 del Comité Disciplinario de Dimayor solo sancionaron al arquero charrúa.

¿Cuál fue la sanción que recibió Aguerre?

Aguerre tendrá que pagar la sanción económica a Dimayor. Sin embargo, el tema deportivo quedará pendiente dado que este lunes 22 de diciembre se confirmó su salida del Deportivo Independiente Medellín, cuadro con el que atajó 45 partidos y encajó 39 goles a lo largo del 2025. El futuro del arquero estaría de nuevo en Peñarol de Uruguay, equipo donde se formó y del que es hincha.

