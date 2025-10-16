La dura sanción que recibió Alfredo Morelos por simular un penalti: los partidos que se pierde

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe. Yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”.

Por estas palabras, el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, fue sancionado este miércoles por el Comité Disciplinario de la Dimayor, al simular una falta y provocar un penalti contra Boyacá Chicó.

La drástica sanción al jugador del cuadro verdolaga fue de dos semanas de suspensión para jugar partidos de Liga 2 o Copa Betplay, y una multa de $85.410.000 (ochenta y cinco millones, cuatrocientos mil pesos).

