Avión siniestrado en Norte de Santander habría pasado la noche anterior en Medellín: esto es lo que se sabe

El avión de la aerolínea Satena con matrícula HK4709 que se accidentó hacia el mediodía en un vuelo que salió desde Cúcuta con destino hacia Ocaña, Norte de Santander, en el cual fallecieron 15 personas, habría realizado rutas desde y hacia el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín en las últimas horas.
Según pudo constatar EL COLOMBIANO, la aeronave aterrizó a las 2:24 de la tarde de ayer en el Olaya Herrera de la capital paisa, proveniente del municipio de Paipa, Boyacá, de donde salió a la 1:29 de la tarde.
Los registros indican que pasó toda la tarde y la noche del martes en Medellín y luego despegó a las 7:50 de la mañana de este miércoles 28 de enero con rumbo hacia Aguachica (Cesar), donde arribó a las 8:36 de la mañana.
Horas después se dirigió a operar algunas rutas en el departamento de Norte de Santander, hasta que al mediodía se accidentó cuando se dirigía hacia el municipio de Ocaña.