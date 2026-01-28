Avión siniestrado en Norte de Santander habría pasado la noche anterior en Medellín: esto es lo que se sabe

El avión de la aerolínea Satena con matrícula HK4709 que se accidentó hacia el mediodía en un vuelo que salió desde Cúcuta con destino hacia Ocaña, Norte de Santander, en el cual fallecieron 15 personas, habría realizado rutas desde y hacia el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín en las últimas horas. Según pudo constatar EL COLOMBIANO, la aeronave aterrizó a las 2:24 de la tarde de ayer en el Olaya Herrera de la capital paisa, proveniente del municipio de Paipa, Boyacá, de donde salió a la 1:29 de la tarde. Los registros indican que pasó toda la tarde y la noche del martes en Medellín y luego despegó a las 7:50 de la mañana de este miércoles 28 de enero con rumbo hacia Aguachica (Cesar), donde arribó a las 8:36 de la mañana. Horas después se dirigió a operar algunas rutas en el departamento de Norte de Santander, hasta que al mediodía se accidentó cuando se dirigía hacia el municipio de Ocaña.

Otras rutas en su historial

De hecho, su historial de vuelos revela que el pasado 26 de enero realizó la ruta Ocaña - Medellín. Aterrizó en la capital antioqueña a la 1:28 de la tarde. En esa ocasión también pasó la noche en esta ciudad y al día siguiente despegó del Olaya Herrera con rumbo a Paipa, donde llegó a las 13:20.

En los últimos días, la aeronave recorrió las ciudades de Medellín, Paipa, Aguachica, Tibú y Paipa. Sin embargo, entre el 22 y 23 de enero también voló los cielos de Timbiquí, Cali y Popayán. Incluso, el pasado 23 de este mes despegó del aeropuerto El Caraño, de Quibdó, con destino a Medellín. El desplazamiento lo realizó entre las 6:56 y 7:17 de la mañana.

¿Qué pasó con el accidente?

La aerolínea estatal Satena informó sobre un accidente aéreo fatal ocurrido en la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. De acuerdo con la comunicación suministrada por el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, la aeronave sufrió un accidente con un balance total de 15 personas fallecidas. En el avión viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, sin que se registraran sobrevivientes tras el impacto.

El avión Beechcraft realizaba un vuelo regional regular cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento, no se han entregado detalles técnicos sobre las causas que originaron el siniestro. Satena señaló que las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y las razones que llevaron al accidente. La confirmación inicial del suceso se dio a partir del reporte de las autoridades locales de la zona, quienes informaron sobre la emergencia y el número de personas que se encontraban a bordo de la aeronave.

Víctimas del accidente aéreo