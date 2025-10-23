¿Hasta cuándo durará el voto de silencio entre los jugadores de Atlético Nacional por sanción a Alfredo Morelos?

Apenas terminó el 2-0 de Atlético Nacional frente a Once Caldas, resultado que selló un global de 3-0 y metió a los paisas entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay 2025. Los rostros de los jugadores reflejaban satisfacción, pero sus bocas permanecieron cerradas.
Cuando se esperaba la habitual ronda de declaraciones, uno a uno fueron pasando por la zona mixta del estadio Atanasio Girardot, sin detenerse ante los micrófonos ni las cámaras.
La escena, tan silenciosa como inusual, dejó a los periodistas esperando y a la afición intrigada. ¿Qué motivó ese voto de silencio justo en una noche de triunfo? La respuesta parece estar más allá del resultado. Le contamos cuáles son las razones detrás del comportamiento de los jugadores de Atlético Nacional.