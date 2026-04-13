Dimayor sancionó al arquero Diego Novoa de Millonarios por acusación de Jacobo Pimentel, tras la fecha 11 de la Liga Betplay

La Dimayor anunció la decisión que tomó la Comisión de Disciplina con relación a los hechos ocurridos en el estadio La Independencia, tras el duelo entre Chicó y Millonarios, por la undécima fecha de la Liga Betplay 1.
En la denuncia, Jacobo Pimentel, jugador de Chicó que no hizo parte del equipo en la fecha 11 de la liga Betplay, señala a Novoa por una presunta agresión que lo dejó varias días de incapacidad, ya que presentó un corte en su cabeza, al parecer, producto de un empujón del arquero.
En la resolución 037 de 2026 la Comisión Disciplinaria expone que determina “sancionar, al señor Diego Alejandro Novoa Urrego, jugador del registro de Millonarios con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) salarios mínimos diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995) por incurrir en la infracción descrita en el literal F (conducta incorrecta frente a los adversarios u otras personas que no sean oficiales de partido), por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor”.