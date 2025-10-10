Colombia-España y Argentina-México abren este sábado los cuartos de final del Mundial Sub-20

Los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, que se jugarán este fin de semana, se encienden con dos duelos explosivos: Colombia desafiará a España en un choque de estilos y Argentina y México, dos potencias del fútbol juvenil, se enfrentarán en un clásico cargado de historia.
El duelo entre Colombia y España, actual campeón europeo de la categoría, es el primer plato fuerte de este sábado desde las 3:00 de la tarde, en Talca, 245 km al sur de Santiago de Chile.
El combinado ibérico, fiel a su estilo de posesión y control, llega liderada por el extremo izquierdo del Real Betis, Pablo García, clave en ataque y creación de juego.
Por su parte, Colombia apuesta a la velocidad y la intensidad con Óscar Perea (AVS, POR), también un extremo izquierdo explosivo, como principal amenaza ofensiva.
La combinación de talento, juventud y contraste de estilos promete un partido intenso y decisivo por un lugar en las semifinales.