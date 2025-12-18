x

Nacional se enfrentará a Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana-2026

El partido se jugará en el Atanasio Girardot la semana del 4 de marzo. En el otro duelo entre colombianos rivalizarán América y Bucaramanga.

  • Atlético Nacional y Milonarios se medirán en la Sudamericana 2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Atlético Nacional y Milonarios se medirán en la Sudamericana 2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 7 horas
bookmark

El fútbol colombiano arrancará el calendario internacional de 2026 con duelos de alto voltaje. El sorteo realizado en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay) este jueves definió que Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en la fase previa de la Copa Sudamericana, en un cruce directo que dejará a uno de los dos fuera del certamen.

Entérese: De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional

El partido se disputará a juego único en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, durante la semana del 4 de marzo, bajo el exigente formato que caracteriza esta instancia del torneo: enfrentamientos entre clubes del mismo país, sin margen de error y con boleto directo a la fase de grupos solo para el ganador.

El sorteo también emparejó a América de Cali con Atlético Bucaramanga. El duelo será en el Pascual Guerrero.

Paralelamente, el calendario internacional se completa con la Copa Libertadores, que también inicia con rondas preliminares a ida y vuelta antes de la fase principal. En ese escenario, Independiente Medellín y Deportes Tolima serán los clubes colombianos que aguardarán el sorteo para conocer su primer reto en el máximo torneo de clubes de la región.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo será el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios en la Copa Sudamericana 2026?
El partido será a juego único en el estadio Atanasio Girardot de Medellín durante la semana del 4 de marzo, con el ganador avanzando a la fase de grupos.
¿Cuáles son los otros equipos colombianos en competiciones internacionales?
América de Cali jugará contra Atlético Bucaramanga en la Sudamericana, mientras que Independiente Medellín y Deportes Tolima esperan conocer su rival en la Copa Libertadores
¿Cuál es el formato de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026?
Los equipos se enfrentarán a partidos únicos entre clubes del mismo país. El ganador avanza directamente a la fase de grupos.

