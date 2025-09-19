Aguerre o Chaux, ¿quién debe ser el arquero titular del Medellín en lo que resta del semestre?

Para tomar una decisión, Alejandro Restrepo piensa mucho. El estratega antioqueño, de 43 años, analiza, en poco tiempo, todas las posibilidades que tiene. Esa, además de la gran capacidad de trabajo que posee, es su mayor virtud como técnico. Por eso su rostro serio, que nace de una concentración profunda, se ve en cada partido que dirige. Esa es la razón por la cual, cuando está en su oficina del primer piso de la sede del Medellín en Itagüí, el timonel se la pasa viendo videos de rivales o analizando informes sobre sus dirigidos.

Restrepo siempre asume las decisiones que toma. Cuando el equipo juega bien, dice que es gracias al trabajo hecho por sus dirigidos. En los momentos que las cosas no salen bien, por el contrario, asume la responsabilidad. Lo mismo con todas sus decisiones. En las ruedas de prensa, explica los cambios que hizo diciendo que, con su equipo de trabajo, analizaron que tal jugador podía ofrecerle una cualidad particular al equipo que otro, que ya estaba en el partido, no ofrecía.

¿A quién pondrá a atajar Alejandro Restrepo contra Junior?

Lo mismo ocurre con su alineación titular. Por lo general, el timonel paisa tiene una base, en la que hace pocos cambios. Sin embargo, en los últimos días se ha tenido que enfrentar a una disyuntiva: ¿Quién debe ser el arquero titular del Medellín para el partido contra Junior del domingo? La decisión no es fácil. Tiene dos muy buenos arqueros como principales opciones para ser titulares. Uno es el uruguayo Washington Aguerre, el fichaje más importante que hizo el Poderoso en 2025. El otro es el tolimense Éder Chaux, quien llegó al cuadro rojo a principios del 2024 por la lesión de José Luis Chunga.

Desde que llegó, Aguerre era el titular indiscutido. Durante el Apertura, atajó 23 partidos de los 28 que jugó el cuadro rojo. Chaux, por su parte, solo estuvo en cinco. En el resto apareció en el banco de suplentes, esperando a que le llegara la oportunidad de actuar. Durante los primeros cuatro partidos que jugó Medellín en el Clausura, el tolimense de 33 años (cumplirá 34 en diciembre) estuvo en el banco de suplente, mientras que Washington atajó. Los números no respaldaron al arquero charrúa. Le anotaron siete goles en esos encuentros. De ellos, uno fue en la primera jornada, dos en la segunda y cuatro en la tercera, cuando perdieron con Envigado en el Atanasio Girardot. En el juego ante Unión Magdalena, sacó el arco en cero. Después de eso se lesionó el hombro. Ahí empezó la seguidilla de diez encuentros consecutivos, tanto por Copa, como en Liga, en los que Éder Chaux fue inicialista.

En esos juegos, el tolimense encajó 7 tantos. Sin embargo, sacó el arco en cero 4 veces, por lo que su rendimiento ha sido óptimo. Por eso, el entrenador Restrepo mantuvo su titularidad en el clásico paisa que se jugó el 7 de septiembre (3-3), a pesar de que Aguerre ya tenía el alta médica.