Selección Colombia: El presente de Yaser Asprilla, Miguel Borja y la incertidumbre de James Rodríguez

Los jugadores que han hecho parte del proceso del entrenador Néstor Lorenzo y aspiran a un lugar en la Selección Colombia que irá al Mundial de Norteamérica 2026, siguen buscando alternativas para mantener el ritmo de competencia. Son conscientes —como ellos mismos lo promulgan— de que a la Copa Mundo de la FIFA solo asisten los mejores, pues allí la exigencia es total. De ahí que muchos aficionados y, seguramente, el cuerpo técnico nacional estén preocupados; hombres como James Rodríguez y Santiago Arias, a escasos cinco meses de que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá, aún no tienen equipo para una temporada 2026 que ya está en pleno furor en Europa y otras ligas de América.

Yaser Asprilla seguirá su camino en Turquía

Un futbolista que ha entendido la importancia de estar a tope antes de junio es el mediocampista Yaser Asprilla, quien este domingo fue confirmado como nuevo integrante del Galatasaray de Turquía, donde también actúa su compatriota Dávinson Sánchez. Asprilla, nacido en el Bajo Baudó, Chocó, fue cedido por el Girona FC (España) hasta el final de la temporada 2025-2026. Según versiones de prensa, el acuerdo incluye una cláusula de compra que podría ser obligatoria si el jugador cumple con un número determinado de partidos, por un valor que rondaría entre los 23 y 28 millones de euros.

El juvenil percibirá un sueldo neto de 1,2 millones de euros por lo que resta de la campaña y lucirá el número 22 en su nueva camiseta. A sus 22 años, deja el Girona tras no lograr consolidarse plenamente en el esquema de Míchel Sánchez. A pesar de ser el fichaje más caro en la historia del club catalán (entre 18 y 20 millones en 2024), su rol fue irregular, acumulando 50 partidos oficiales, muchos de ellos como suplente. El Galatasaray ganó la puja por el canterano de Envigado ante el interés de clubes como Ajax, Benfica, Marsella y West Ham.

Miguel Ángel Borja con destino Dubái

Miguel Ángel Borja finalmente jugará en Dubái en el Al-Wasl de Emiratos Árabes.

El fichaje de Miguel Ángel Borja por el Al-Wasl de Emiratos Árabes resultó sorpresivo. Tras su salida de River Plate, el cordobés tenía previsto unirse a la Liga MX para reforzar al Cruz Azul. Sin embargo, después de semanas de negociaciones, el negocio con “La Máquina” se cayó debido a que el club mexicano no logró liberar un cupo de extranjero a tiempo. Esto hizo que Borja aceptara una oferta económica del Al-Wasl. Se habla de un contrato por dos años y medio con un salario que supera cualquier oferta previa en América Latina. El Al-Wasl, actual campeón de su liga, es el equipo número 13 en la carrera del “Colibrí” y su primera experiencia en el Medio Oriente. Además de la liga local, reforzará al equipo para la Champions League 2 de Asia, donde debutaría en febrero frente al Al-Zawraa de Irak.

Edwuin Cetré, ¿al Paranaense?