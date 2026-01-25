Selección Colombia: El presente de Yaser Asprilla, Miguel Borja y la incertidumbre de James Rodríguez

Los jugadores que han hecho parte del proceso del entrenador Néstor Lorenzo y aspiran a un lugar en la Selección Colombia que irá al Mundial de Norteamérica 2026, siguen buscando alternativas para mantener el ritmo de competencia. Son conscientes —como ellos mismos lo promulgan— de que a la Copa Mundo de la FIFA solo asisten los mejores, pues allí la exigencia es total.
De ahí que muchos aficionados y, seguramente, el cuerpo técnico nacional estén preocupados; hombres como James Rodríguez y Santiago Arias, a escasos cinco meses de que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá, aún no tienen equipo para una temporada 2026 que ya está en pleno furor en Europa y otras ligas de América.