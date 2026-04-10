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Tejada ya es sexto en la Vuelta al País Vasco, que domina a su antojo el joven Paul Seixas

El colombiano espera terminar este sábado en el top-5 de la competencia española, en la que no dejar de sorprender el francés Paul Seixas, que acaba de hacer triplete.

  • Harold Tejada, mejor colombiano en la Vuelta al País Vasco-2026. FOTO X-ASTANA
    Harold Tejada, mejor colombiano en la Vuelta al País Vasco-2026. FOTO X-ASTANA
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El colombiano Harold Tejada (Astana) escaló a la sexta posición de la Vuelta al País Vasco al término de la quinta etapa, en la que el francés Paul Seixas (Decathlon) dejó prácticamente sentenciada la carrera española, que finaliza el sábado, tras ganar este viernes en la jornada con salida y llegada en Éibar.

El galo, líder de la denominada “Itzulia”, se anotó su tercer triunfo parcial en esta edición tras imponerse en un esprint a dos al alemán Florian Lipowitz en meta.

Tejada arribó sexto, 1.11 del vencedor Seixas, de 19 años, quien ya había ganado en la contrarreloj inicial el lunes y de nuevo el martes, antes de hacer un triplete este viernes en la etapa reina de la ronda vasca, de 176,2 km, afianzando su dominio en la prueba.

“Esta mañana dije que quería ganar la etapa. Con Florian cooperamos muy bien, estuvo muy fuerte hoy. Ha sido una gran prueba. El equipo hizo un trabajo increíble, quería rematar el trabajo por ellos”, dijo el líder del equipo Decathlon.

Lea: Paul Seixas ganó la crono de la Vuelta al País Vasco; el mejor colombiano fue Hárold Tejada

El joven francés se mostró combativo durante la etapa, aunque esperó hasta la subida al penúltimo alto de la jornada para buscar el ataque final.

En las duras rampas del alto de Izua, Seixas arrancó arrastrando a unos pocos corredores, entre ellos a Lipowitz y al esloveno Primoz Roglic.

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Sólo Lipowitz pudo aguantar el ritmo del francés y los dos se marcharon para recorrer en solitario los últimos 30 km hasta meta, donde Seixas fue más rápido en el duelo.

Únicamente una auténtica catástrofe podría impedir que Seixas se corone el sábado en Bergara como el ganador de la Vuelta al País Vasco y se convierta el primer corredor galo en ganar una carrera por etapas desde Christophe Moreau en el Dauphiné Libéré de 2007.

“Quedan 130 kilómetros nada fáciles mañana y, además, va a llover. Hay que ser prudentes, pero sé que controlo bien mi bicicleta y debería ir bien. Sólo hay que seguir concentrado hasta el final”, afirmó.

Su victoria este viernes le afianzó como líder de la prueba vasca con una ventaja de 2.30 sobre Lipowitz, que arrebató el segundo puesto a su compañero de equipo Primoz Roglic, tercero a 3.40 del líder. Tejada es sexto, a 4.29. Juan Guillermo Martínez (Picnic) es 73°, a 53.46; y Brandon Rivera (Ineos), 104°, a 1:11.05.

¿Qué sigue en la Vuelta al País Vasco?

El sábado tendrá lugar la sexta y última etapa de la Vuelta al País Vasco de 135,4 km entre Goizper-Antzuola y Bergara.

El último recorrido de esta edición contará con varias dificultades montañosas; tres altos que se subirán en dos ocasiones cada uno.

Siga leyendo: El colombiano Harold Tejada ganó la sexta etapa de la París-Niza

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