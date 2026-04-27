Hora y dónde ver los duelos de Paisas ante Caimanes del Llano este martes y miércoles por la Liga Profesional de Baloncesto

El quinteto de Paisas viajó a Villavicencio con la ilusión de seguir en su racha de triunfos en la Liga Profesional de Baloncesto, y así recuperar posiciones en la tabla que lidera Toros del Valle con 15 unidades, seguido de Caimanes y Paisas, con 13 cada uno.

Luego de vencer a Motilones en el Iván de Bedout, en el estreno del argentino Juan Manuel Nardini en dos juegos emocionantes y muy disputados, tanto, que el primero de ellos se fue a tiempo extra, tras la igualdad 80-80 en los cuatro tiempos, tras parciales de 23-18, 18-27, 21-18 y 18-17. En el tiempo extra Paisas fue más efectivo y lo ganó 11-6 para un resultado final de 91-86.

Luego, en el segundo juego, el quinteto antioqueño ganó 81-78 con parciales de 23-17, 16-18, 20-17 y 22-16. En ambos duelos disputados en el Iván de Bedout, el equipo contó con el aporte de Daivon Bailey quien aportó 28 y 29 puntos respectivamente, para ser elegido como el MVP.

Hay que recordar que, los duelos de esta competencia se pueden ver en director por Señal Colombia o por el Canal oficial de la DPB en Youtube. Paisas visita a Caimanes este martes y miércoles, los juegos están previstos para las 5:00 de la tarde, desde el coliseo Álvaro Mesa Amaya, en Villavicencio.