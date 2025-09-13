De Currulao al récord nacional: la historia de Ilsa Córdoba, promesa de la jabalina colombiana

“A Ilsa nadie la conoce, pero ha ganado todo”, responde su entrenador, Jacinto Bejarano, cuando se le pregunta por la joven promesa de la jabalina nacida en el Chocó y criada en Currulao, corregimiento de Turbo. Con apenas 16 años, esta atleta ya suma títulos que a otros les toma una vida conquistar. Lo hace en una cancha de tierra, entre charcos y maleza, desde donde aprendió a transformar la precariedad en impulso.
La historia de Ilsa está marcada por la resiliencia. Llegó a Urabá desplazada por la violencia y creció bajo el cuidado de su abuela. El atletismo apareció casi por azar: un día, cuando tenía once años, la enviaron a la cancha porque la consideraban “muy necia”.
Bejarano la probó en varias disciplinas para ver dónde encajaba: primero como velocista, en carreras y relevos. Hasta que un día, entre tantas pruebas más, descubrió lo inesperado. “Con once años lanzó 40 metros. Fue raro ver una velocista que también tuviera tanta fuerza para lanzar”, recuerda el entrenador. Ese día nació la lanzadora.