Linda Caicedo lidera la imagen del Real Madrid y protagoniza el lanzamiento de la camiseta 2026/27

El Real Madrid presentó este miércoles su nueva camiseta para la temporada 2026/27 y, junto al lanzamiento de la indumentaria, puso en primer plano a una de las jugadoras más representativas de su proyecto femenino, Linda Caicedo.
La deportista colombiana fue elegida como una de las imágenes centrales de la campaña global desarrollada por Adidas, compartiendo protagonismo con algunas de las principales figuras de los equipos masculino y femenino del club. La presencia de la vallecaucana en la estrategia de lanzamiento muestra el crecimiento de su perfil dentro de la institución y su consolidación como una de las referentes del fútbol femenino internacional.
Entérese: Karol G, Diana Trujillo, Linda Caicedo, entre las mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes