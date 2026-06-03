Linda Caicedo lidera la imagen del Real Madrid y protagoniza el lanzamiento de la camiseta 2026/27

El Real Madrid presentó este miércoles su nueva camiseta para la temporada 2026/27 y, junto al lanzamiento de la indumentaria, puso en primer plano a una de las jugadoras más representativas de su proyecto femenino, Linda Caicedo. La deportista colombiana fue elegida como una de las imágenes centrales de la campaña global desarrollada por Adidas, compartiendo protagonismo con algunas de las principales figuras de los equipos masculino y femenino del club. La presencia de la vallecaucana en la estrategia de lanzamiento muestra el crecimiento de su perfil dentro de la institución y su consolidación como una de las referentes del fútbol femenino internacional. Entérese: Karol G, Diana Trujillo, Linda Caicedo, entre las mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes

La nueva camiseta conserva el blanco como color predominante, un elemento histórico de la identidad madridista. Sin embargo, incorpora detalles que han generado opiniones divididas entre los aficionados. El cuello y los puños presentan un tono verde oscuro, mientras que las tres franjas características de Adidas aparecen en color rosa sobre los hombros. Le puede interesar: Video | Linda Caicedo en la delegación del Real Madrid que recibió en el Bernabéu a Iga Świątek, Sinner y Nadal En la presentación oficial, el club señaló que la prenda “combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado”.

El uniforme también incorpora elementos inspirados en el escudo del Real Madrid. Según explicó la institución, el tejido incluye patrones basados en la geometría de los diamantes y las perlas presentes en la corona del emblema, una referencia que busca trasladar la identidad visual del club a un diseño pensado para la competencia de alto rendimiento. Además, la camiseta integra la tecnología Climacool+, desarrollada para favorecer la ventilación y el confort de los jugadores durante los partidos.

La propuesta estética ha generado discusión entre los seguidores del equipo. Mientras algunos valoran la incorporación de nuevos elementos visuales, otros consideran que la camiseta debería mantener una apariencia más cercana a los diseños tradicionales. No obstante, ni el rosa ni el verde son colores inéditos en la historia reciente del club. El primero estuvo presente en la temporada 2014/15, coincidiendo con la llegada de James Rodríguez, mientras que el segundo formó parte de la equipación suplente utilizada en la campaña 2011/12. La presentación de la nueva camiseta coincide con uno de los momentos más destacados de la carrera de Linda Caicedo en España. Durante la temporada 2025/26, la colombiana registró 13 goles y siete asistencias en 41 partidos, cifras que le permitieron recibir por tercera vez el premio a la Jugadora Cinco Estrellas Mahou, reconocimiento otorgado por la afición.

Tras recibir el galardón, la futbolista expresó: “Estoy muy contenta y quiero agradecer este premio a todos los madridistas. Ha sido una temporada que no ha sido fácil, pero siempre se aprende y se crece en lo individual y en lo colectivo”.

Ahora, la delantera concentra su atención en los compromisos de la Selección Colombia. El combinado nacional afrontará los próximos encuentros de la Liga Femenina de Naciones frente a Uruguay y Paraguay, con la posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027 si consigue al menos un punto.