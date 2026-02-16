Él es Mikhail Shaidorov: Oro olímpico en patinaje artístico y sorpresa ante Ilia Malinin

Mikhail Shaidorov no figuraba como el gran favorito, ni encabezaba los pronósticos previos a la final olímpica. Sin embargo, el kazajo de 21 años terminó dando una de las mayores sorpresas recientes del patinaje artístico al conquistar la medalla de oro en la prueba individual masculina de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Tras una temporada irregular y llegando de quinto a la competencia, el joven transformó la presión del mayor escenario de su vida en la actuación que lo llevó a lo más alto del podio.
Con dos actuaciones deslumbrantes, Shaidorov no solo ganó su primer oro olímpico: logró la primera medalla dorada para Kazajistán en patinaje artístico y el primer oro invernal del país desde Juegos Olímpicos de Invierno Lillehammer 1994. Su triunfo, además, se convirtió en la única medalla kazaja de Milano Cortina 2026.