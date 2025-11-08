Paisas venció a Motilones y se confirmó como semifinalista de la Liga Profesional de Baloncesto

A falta de un solo juego para terminar la fase regular de la Liga Profesional de Baloncesto, Paisas se consolida como el equipo más efectivo en la competencia, con un promedio de 88 puntos por encuentro, superando a Toros del Valle y Caribbean, que registran 78, y a Caimanes del Llano, con 72. Además, los antioqueños se confirmaron como semifinalistas de la Liga por segunda ocasión consecutiva, tras vencer 78-123 a Motilones, con el lucimiento de Juan Diego Tello quien marcó 18 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias. Este sábado 8 de noviembre, Paisas cerrará la fase de regular con el duelo, nuevamente ante Motilones en el Iván de Bedout, a las 8:15 de la noche y esperará durante una semana para conocer el rival que tendrá en semifinales, con miras a buscar su bicampeonato.

La llegada de figuras extranjeras y ex-NBA, como Ty-Shon Alexander y Cleanthony Early, junto a Marcus y Eric Crawford, ha generado una combinación productiva con los colombianos Juan Diego Tello, Soren de Luque y Luis Almanza. Esta mezcla ha permitido que el equipo dirigido por Daniel Seoane mantenga un poder ofensivo determinante en cada compromiso. Alexander, acumula un total de 167 en el torneo, con 23 de ellos convertidos desde la línea de tres. Su promedio de tiempo en cancha es de 30:16 minutos, con 5.2 rebotes y 2.2 asistencias por partido.

Por su parte, Early ajusta un promedio de 17:50 minutos de juego, 12 puntos y 7 rebotes, cifras similares a las de Eric Crawford, que suma 25:42 minutos en campo, 12.3 puntos, 3.2 rebotes y 1.7 asistencias. De los jugadores nacionales, el más destacado es Juan Diego Tello, quien lleva 83 rebotes totales en la Liga, con 26:55 minutos por duelo, 13.3 puntos y 3.0 asistencias en promedio por encuentro. Una de las principales fortalezas de Paisas es su juego colectivo. El equipo no depende de un solo jugador, sino que cuenta con figuras en cada posición, lo que lo convierte en un rival formidable. Este ha sido el objetivo de Seoane: tener un equipo con alternativas y variantes que brille por su desempeño en conjunto.