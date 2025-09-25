¡En Bogotá buscan talento! Más de 87.000 ofertas de empleo disponibles, ¿cómo aplicar?

Contrario a lo que se puede pensar, encontrar trabajo en Bogotá no es misión imposible. Actualmente hay más de 87.000 vacantes disponibles en la capital del país, una cifra que refleja la alta demanda de talento en diferentes sectores económicos.
Lo más interesante es que más de 69.000 de estas ofertas son requeridas de manera urgente, lo que abre una gran ventana de oportunidades para quienes necesitan empleo de inmediato.
