¡En Bogotá buscan talento! Más de 87.000 ofertas de empleo disponibles, ¿cómo aplicar?

Contrario a lo que se puede pensar, encontrar trabajo en Bogotá no es misión imposible. Actualmente hay más de 87.000 vacantes disponibles en la capital del país, una cifra que refleja la alta demanda de talento en diferentes sectores económicos. Lo más interesante es que más de 69.000 de estas ofertas son requeridas de manera urgente, lo que abre una gran ventana de oportunidades para quienes necesitan empleo de inmediato. Le puede interesar: Trabajos en diseño y arquitectura: 492 cupos laborales en Colombia

Sectores con mayor demanda en Bogotá

Los interesados pueden postularse a las ofertas laborales en Bogotá a través de la plataforma Magneto Empleos. FOTO: GETTY

Según los datos más recientes, las vacantes se concentran en áreas clave de la economía bogotana: - Ventas - Administración y oficina - Call center, telemercadeo y BPO - Servicio al cliente Estos sectores no solo son los que más empleos generan en la ciudad, sino que también representan una entrada laboral para personas que están dando sus primeros pasos en el mundo del trabajo. De hecho, más de 40.000 de estas ofertas no requieren experiencia previa, lo que facilita la vinculación de jóvenes, recién egresados o personas que quieren cambiar de sector. Lea más: Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

Ofertas laborales en Bogotá

Auxiliar Administrativo Gestor en Salud

Salario a convenir. Responsabilidades: - Apoyar la gestión comercial mediante tareas administrativas. - Mantener y actualizar bases de datos en Excel. - Coordinar agendas y citas para el área comercial. - Atender consultas telefónicas y correos electrónicos. - Administrar documentos y archivos de manera eficiente. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 1 año en áreas administrativas. - Dominio de Microsoft Excel. - Habilidades de comunicación efectiva. - Capacidad organizativa y atención al detalle. Aplique aquí.

Profesor de Inglés Tiempo Completo - Bogotá

Requisitos: - Nivel avanzado de inglés. - Habilidades de comunicación efectiva. - Experiencia o interés en enseñanza de idiomas. - Disponibilidad para trabajar tiempo completo en modalidad presencial. Responsabilidades: - Impartir clases de inglés de forma presencial a estudiantes de diferentes niveles. - Aplicar la metodología Berlitz para garantizar una enseñanza efectiva. - Acompañar y evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. - Contribuir a un ambiente dinámico y motivador en el aula. Postúlese acá.

Operarios Producción maufactura - Bogotá Zona Industrial Puente Aranda

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - Mínimo 6 meses de experiencia reciente en confección. - Manejo de máquina plana (ideal con triple transporte o arrastre). - Experiencia en alguno de los siguientes procesos: - Confección de productos en cuero, lonas, tapices y tapetes. - Marroquinería, talabartería, modistería o sastrería. - Bordado y acabado de prendas textiles. - No es requisito ser bachiller. - Actitud positiva y disposición para trabajar y crecer en la empresa. Responsabilidades: - Operar maquinaria de confección para la elaboración de productos textiles y de marroquinería. - Garantizar la calidad en los procesos de costura, bordado y acabado. - Cumplir con los tiempos de producción establecidos. - Contribuir al buen funcionamiento del equipo de trabajo. Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar de cargue y descargue

Salario: $ 1.623.500. Responsabilidades: - Realizar cargue y descargue de mercancía - Organizar y acomodar productos en la bodega - Verificar el estado del inventario - Apoyar en la gestión logística diaria Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en cargue y descargue de mercancías. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos incluyendo noches. Conozca más detalles aquí.

Cajero

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000. Responsabilidades: - Conocer y manejar todos los medios de pago. - Controlar el dinero en efectivo y los recibos de tarjeta de crédito. - Administrar la caja y mantener las operaciones de la tienda durante el turno. - Gestionar y liderar el personal que se encuentra a cargo. - Manejar las tareas de apertura y cierre de caja. - Realizar el control de inventarios. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 6 meses en el cargo de cajero con empresas del sector retail. - Manejo de Excel. - Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal. - Conocimientos contables básicos. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse a las ofertas laborales en Bogotá?