Bogotá y Medellín tienen nuevas ofertas de empleo para psicólogos y abogados, ¿cómo aplicar?

Las ciudades de Bogotá y Medellín concentran una parte importante de la oferta laboral en Colombia, y esta semana destacan las oportunidades para psicólogos y abogados, dos de las profesiones con alta demanda en sectores empresariales, educativos y jurídicos.
Las vacantes están disponibles a través de Magneto Empleos, una plataforma gratuita que conecta a los candidatos con empresas de todo el país.
Le puede interesar: Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia