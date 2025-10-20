Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas

Bogotá ha demostrado ser la ciudad que más dinamiza y brinda oportunidades en el mercado laboral. Prueba de ello es su gran ecosistema empresarial y que actualmente por medio de Magneto Empleos, hay más de 117.000 oportunidades de empleo, entre esas más de 2.200 de esas son en modalidad híbrida y más de 500 en remoto. Dentro de esas oportunidades, más de 95.000 son requeridas con urgencia, por lo que sus procesos de contratación son ágiles. Le puede interesar: Conozca cómo aplicar a más de 184 mil vacantes que hay en el país; Bogotá y Medellín lideran oferta

Sectores con más oportunidades laborales en Bogotá

Entre los sectores que ofrecen mayores oportunidades en la capital del país son: Ventas con más de 45.000, Servicio al cliente y afines; Call center, telemercadeo y BPO. Además, los contratos que más están ofreciendo son el de obra labor con más 92.000, indefinido con más de 12.000 y luego con más de 9.000 está el fijo. Lea más: En Medellín, empresas buscan cubrir más de 24.000 vacantes; hay ofertas híbridas y remotas

Trabajos ofertados más destacados en Bogotá

Auxiliar de archivo

Salario: 1.658.159. Requisitos: - Profesión: Técnico o tecnólogo en archivo o en Gestión Documental (no aplican estudiantes ni profesionales) - Experiencia: Mínimo 12 meses en archivo. - Contrato: Obra o labor - Horario: Lunes a viernes, 7:00 a.m. – 4:00 p.m. Aplique aquí.

Agente de ventas call center

Salario: 1.566.000. Requisitos: - Experiencia mínima de 9 meses en ventas de seguros presencial o call center (certificada). - Bachiller Culminado. - Ganas de aprender y crecer profesionalmente. - Actitud proactiva y orientada a resultados. - Horarios de lunes a Viernes de 07:00 am a 17:30 pm y sábados de 8:00 am a 14:00 pm Jornada semanal de 44 horas - Comisiones Promedio de $400.000, por cumplimiento de metas de venta y objetivos. - Crecimiento profesional con oportunidades de desarrollo dentro de una empresa sólida y en expansión. Postúlese acá.

Administrador punto de venta

Salario: 1.930.000 a 2.000.000. Requisitos: - Experiencia mínima de 6 meses en retail o supermercados. - Manejo de personal, herramientas de gestión y servicio al cliente. - Habilidades de liderazgo, comunicación y orientación a resultados. Conozca también: Zentria, red hospitalaria con más de 14.000 colaboradores, abrió varias vacantes, ¿cómo aplicar? Responsabilidades: - Liderar la operación, garantizar un excelente servicio al cliente y asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales. Envíe la hoja de vida.

Vendedor Tat/ Asesor comercial externo con moto o carro