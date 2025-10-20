Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas

Bogotá ha demostrado ser la ciudad que más dinamiza y brinda oportunidades en el mercado laboral. Prueba de ello es su gran ecosistema empresarial y que actualmente por medio de Magneto Empleos, hay más de 117.000 oportunidades de empleo, entre esas más de 2.200 de esas son en modalidad híbrida y más de 500 en remoto.
Dentro de esas oportunidades, más de 95.000 son requeridas con urgencia, por lo que sus procesos de contratación son ágiles.
