Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas

Dentro de esas ofertas, más de 95.000 son requeridas con urgencia. Así puede postularse.

    Los contratos que más están ofreciendo son el de obra labor con más 92.000, indefinido con más de 12.000 y luego con más de 9.000 está el fijo. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
20 de octubre de 2025
bookmark

Bogotá ha demostrado ser la ciudad que más dinamiza y brinda oportunidades en el mercado laboral. Prueba de ello es su gran ecosistema empresarial y que actualmente por medio de Magneto Empleos, hay más de 117.000 oportunidades de empleo, entre esas más de 2.200 de esas son en modalidad híbrida y más de 500 en remoto.

Dentro de esas oportunidades, más de 95.000 son requeridas con urgencia, por lo que sus procesos de contratación son ágiles.

Le puede interesar: Conozca cómo aplicar a más de 184 mil vacantes que hay en el país; Bogotá y Medellín lideran oferta

Sectores con más oportunidades laborales en Bogotá

Conoce las ofertas de empleo

Entre los sectores que ofrecen mayores oportunidades en la capital del país son: Ventas con más de 45.000, Servicio al cliente y afines; Call center, telemercadeo y BPO.

Además, los contratos que más están ofreciendo son el de obra labor con más 92.000, indefinido con más de 12.000 y luego con más de 9.000 está el fijo.

Lea más: En Medellín, empresas buscan cubrir más de 24.000 vacantes; hay ofertas híbridas y remotas

Trabajos ofertados más destacados en Bogotá

Conoce las ofertas de empleo

Auxiliar de archivo

Salario: 1.658.159.

Requisitos:

- Profesión: Técnico o tecnólogo en archivo o en Gestión Documental (no aplican estudiantes ni profesionales)

- Experiencia: Mínimo 12 meses en archivo.

- Contrato: Obra o labor

- Horario: Lunes a viernes, 7:00 a.m. – 4:00 p.m.

Aplique aquí.

Agente de ventas call center

Salario: 1.566.000.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 9 meses en ventas de seguros presencial o call center (certificada).

- Bachiller Culminado.

- Ganas de aprender y crecer profesionalmente.

- Actitud proactiva y orientada a resultados.

- Horarios de lunes a Viernes de 07:00 am a 17:30 pm y sábados de 8:00 am a 14:00 pm Jornada semanal de 44 horas

- Comisiones Promedio de $400.000, por cumplimiento de metas de venta y objetivos.

- Crecimiento profesional con oportunidades de desarrollo dentro de una empresa sólida y en expansión.

Postúlese acá.

Administrador punto de venta

Salario: 1.930.000 a 2.000.000.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 6 meses en retail o supermercados.

- Manejo de personal, herramientas de gestión y servicio al cliente.

- Habilidades de liderazgo, comunicación y orientación a resultados.

Conozca también: Zentria, red hospitalaria con más de 14.000 colaboradores, abrió varias vacantes, ¿cómo aplicar?

Responsabilidades:

- Liderar la operación, garantizar un excelente servicio al cliente y asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales.

Envíe la hoja de vida.

Vendedor Tat/ Asesor comercial externo con moto o carro

Salario: 1.480.000 a 5.000.000.

Requisitos:

- Experiencia de uno a dos años como mínimo en venta externa de tangibles o intangibles que este certificada, conocimiento en recaudo consecución y mantenimiento de clientes.

- Estudios: Bachiller 11° (Técnico – tecnólogo o Profesional)

- Contar con Vehículo propio (moto o carro)

Funciones:

- Venta del portafolio asignado, recaudo de cartera, asesoría técnica de productos, creación de clientes nuevos.

Horarios: lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm Disponibilidad de 2 sábados al mes 7:00 am a 2:00 pm

Tipo de Contrato: Directo e indefinido por la Multinacional.

Beneficios adicionales:

- Plan de desarrollo dentro de la compañía.

- Bonificaciones y premios sujetos a cumplimientos de KPI, formación y capacitación constante, vacaciones colectivas.

Conozca más detalles en este enlace.

