Comfenalco Antioquia abrió vacantes en Medellín en ventas, administración y manufactura, ¿cómo aplicar?

Comfenalco Antioquia, a través de su servicio Headhunter es un conector entre las empresas que buscan talento estratégico y las personas interesadas en acceder a nuevas oportunidades laborales en Medellín. Su objetivo es claro: encontrar a los profesionales, mandos medios y directivos que impulsen el propósito de cada organización, al mismo tiempo que brinda a los candidatos la posibilidad de crecer en su carrera. Le puede interesar: Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Sectores con más oportunidades de empleo

El Headhunter de Comfenalco Antioquia conecta a las empresas con el mejor talento en Medellín. FOTO: GETTY

Actualmente, las vacantes disponibles se concentran en sectores clave para la economía de la ciudad, como: - Operarios, producción y manufactura. - Ventas. - Administración y oficina. Estos sectores ofrecen opciones tanto para quienes buscan estabilidad en contratos indefinidos como para quienes se ajustan mejor a ofertas por obra o labor y contratos a término fijo.

Oportunidades de empleo más destacadas en Comfenalco Antioquia

Director Comercial Inmobiliario

Salario: $ 3.000.000. Responsabilidades: - Garantizar y velar por el cumplimiento del equipo de trabajo comercial y general, planificar y coordinan la estrategia comercial aportando al crecimiento continuo de la empresa potencializando las líneas de negocio definidas. Conozca también: Estas son las empresas que más requieren talento en Colombia; roles solicitados Requisitos: - Formación como tecnólogo o profesional en Administración de empresas, ingeniería comercial, economía, marketing y publicidad, negocios internacionales. - Experiencia de 12 meses. - Tipo de contrato término fijo. - Horario: lunes a jueves 8:00 a. m. – 5:30 p. m. Viernes hasta 5:00 pm y se laboran dos sábados al mes. Aplique aquí.

Coordinador de Compras

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000. Requerimientos: - Profesional en administración de empresas, de negocios, ingeniería industrial, negocios internacionales o logística. - Especialización en áreas afines (deseable) - Experiencia de 3 a 5 años liderando áreas de la industria manufacturera - Conocimiento en ERP módulo compras, costos y presupuestos y office avanzado. - Inglés nivel A2 mínimo (deseable) Habilidades interpersonales: - Liderazgo. - Comunicación efectiva. - Pensamiento crítico y estratégico. - Orientación al resultado. - Negociación. - Orientación al cliente interno y externo. Postúlese acá.

Ejecutivo/a de Cuenta

Salario a convenir. Responsabilidades: - Gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes. - Implementar estrategias de venta para alcanzar y superar metas comerciales mensuales. - Ampliar el portafolio de clientes mediante la identificación de nuevas oportunidades. - Asegurar nuevos prospectos de clientes cada mes. - Colaborar con equipos internos para garantizar la satisfacción del cliente. Conozca también: Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa Requerimientos: - Profesional en administración comercial ingeniería comercial ingeniería mecánica o afines. - Estudiantes próximos a graduarse (8vo. semestre en adelante) también son considerados. - Mínimo seis meses de experiencia en gestión comercial. - Habilidades comprobadas en cumplimiento de metas. - Capacidad para implementar estrategias de venta efectivas. Envíe la hoja de vida.

Asesor Comercial Para Sector Industrial

Salario: $ 2.200.000 a $ 4.000.000. Responsabilidades: - Gestión de cuentas clave y desarrollo de relaciones duraderas. - Elaboración de propuestas personalizadas para clientes. - Seguimiento postventa para asegurar la satisfacción del cliente. - Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas. Requerimientos: - Profesional en negocios internacionales, ingenierías o administración de empresas. - Diplomado o especialización en gestión comercial o ventas. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las ofertas de Comfenalco Antioquia?