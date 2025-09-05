Oportunidad laboral: Goyurt busca trabajadores en Colombia en ventas y servicio al cliente

Goyurt, empresa colombiana de alimentos con más de 100 puntos de venta en el país, abrió más de 10.000 vacantes laborales a las que se puede aplicar a través de la plataforma Magneto Empleos.
La compañía, reconocida por sus helados y yogures, busca fortalecer sus equipos principalmente en áreas como servicio al cliente, ventas y administración y oficina, con oportunidades disponibles principalmente en Bogotá.
“En Goyurt fortalecemos lazos, alimentamos sonrisas y creemos en el poder de conectar con propósito. Somos transformadores de vidas desde lo que somos y hacemos cada día. Si buscas un lugar donde tu talento impacte y tu autenticidad sume, aquí te estamos esperando”, señala la empresa en su lading de Magneto.
