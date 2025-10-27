Ventas y logística concentran la mayoría de las 26.000 ofertas laborales disponibles en Medellín

El panorama del empleo en Medellín cierra el año con cifras alentadoras. La capital antioqueña registra más de 26.000 vacantes activas, según datos de Magneto Empleos, y los sectores que más están contratando son ventas, servicio al cliente, bodega, logística y transporte. Los roles más buscados por las empresas son asesores comerciales, auxiliares logísticos, cajeros, vendedores de tienda y operarios de producción, evidenciando que la reactivación económica está generando una alta demanda de talento operativo y comercial en distintos niveles. De esas oportunidades laborales, más de 18.400 vacantes son requeridas con urgencia, lo que indica que muchas compañías buscan cubrir puestos clave de manera inmediata. Por su parte, unas 9.000 ofertas adicionales están disponibles sin requerir experiencia, permitiendo a personas acceder a sus primeros pasos laborales. En cuanto a las modalidades laborales, la tendencia hacia la flexibilidad continúa: 1.250 puestos son híbridos (mezclan trabajo presencial y remoto) y 532 son completamente virtuales, lo que refleja que las empresas de Medellín siguen adaptando sus esquemas de trabajo a las nuevas dinámicas del mercado. Le puede interesar: Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad

Sectores con mayor generación de empleo

El 70 % de las vacantes en Medellín se concentra en ventas, servicio al cliente, logística y bodega. FOTO: GETTY

El auge del empleo en Medellín se concentra en áreas esenciales para la operación de las empresas: 1- Ventas y comercio, que requieren personal para fortalecer la atención al cliente y los canales de distribución. 2- Logística, transporte y bodega, sectores que impulsan la productividad industrial y el comercio electrónico. 3- Producción y operaciones, con vacantes para operarios, auxiliares y técnicos especializados. Estos sectores agrupan tanto a grandes superficies como a empresas manufactureras, de servicios y del sector retail, que continúan expandiendo su operación en la región. Lea más: Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar

Ofertas más destacadas en Medellín

Auxiliares de bodega en Studio F - Medellín

Salario: 1.423.500. Funciones principales: - Recepción, almacenamiento y despacho de mercancía - Carga y descarga de productos - Control de inventarios y organización del almacén - Apoyo en la logística de distribución - Cumplir con los protocolos de seguridad y calidad Requisitos: - Educación mínima: Bachillerato culminado. - Experiencia preferiblemente de seis meses en cargos similares. - Habilidades: Trabajo en equipo, organización y responsabilidad. Aplique aquí.

Asesor comercial de ventas digitales

Salario: 1.420.000 a 1.800.000. Requisitos del cargo: - Educación mínima: Bachiller académico - Formación técnica o complementaria en áreas de mercadeo, ventas o servicio al cliente (deseable) - Experiencia de 6 a 12 meses en ventas digitales, call center o atención por redes sociales - Conocimiento básico en herramientas como Excel, Word y plataformas como Shopify, Mercado Libre, Rappi, Falabella, éxito.com, entre otras - Habilidades clave: Comunicación asertiva, orientación al cliente, iniciativa, recursividad, empatía y habilidades comerciales Funciones principales: - Gestionar el inventario y la administración de los canales digitales y marketplace. - Responder y gestionar ventas por redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. - Recuperar ventas mediante la gestión de carritos abandonados en la web. - Proponer estrategias que fortalezcan la efectividad de los canales digitales. Postúlese acá.

Auxiliar logístico

Salario a convenir. Responsabilidades: - Realizar las actividades logísticas requeridas para la ubicación, recibo (DITBO), almacenamiento, acopio, empaque, despacho (DITBO) y disponibilidad de mercancía de manera eficiente, cumpliendo con las políticas, procedimientos y estándares de calidad establecidos por la unidad de negocio. Conozca también: Homecenter, Ara y Patprimo buscan personal para trabajar medio tiempo en Colombia Requisitos: - Formación académica. - Bachillerato. - Experiencia laboral. - Mínimo seis meses en procesos logísticos de despacho y acopio de mercancía. - Conocimientos complementarios en acopio y despacho de repuestos, procesos logísticos de despacho y acopio de mercancía e idiomas. Envíe la hoja de vida.

Vendedor Tiendas del Color Sapolin

Salario a convenir. Responsabilidades: - Promocionar productos de pinturas en nuestras tiendas. - Atender y asesorar a clientes. - Cumplir con los objetivos de ventas. - Mantener el orden en el punto de venta. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en ventas. - Conocimiento en productos de pintura o afines. - Habilidades en atención al cliente. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes a través de Magneto Empleos?