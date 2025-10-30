Emtelco abre más de 1.300 ofertas laborales en Colombia; estas son las áreas más demandadas

Emtelco, una de las principales empresas del sector de BPO, CX y contact center en Colombia, abrió 1.300 nuevas ofertas laborales para diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Las vacantes disponibles abarcan áreas como call center, telemercadeo, servicio al cliente, ventas, software, informática, telecomunicaciones, administración y oficina. De este total, más de 500 cargos ofrecen modalidad híbrida, mientras que alrededor de 800 requieren incorporación inmediata.
