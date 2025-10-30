Emtelco abre más de 1.300 ofertas laborales en Colombia; estas son las áreas más demandadas

Emtelco, una de las principales empresas del sector de BPO, CX y contact center en Colombia, abrió 1.300 nuevas ofertas laborales para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Las vacantes disponibles abarcan áreas como call center, telemercadeo, servicio al cliente, ventas, software, informática, telecomunicaciones, administración y oficina. De este total, más de 500 cargos ofrecen modalidad híbrida, mientras que alrededor de 800 requieren incorporación inmediata. Le puede interesar: Bimbo Colombia busca talento para distintas áreas; conozca las vacantes activas

Ciudades con más ofertas de empleo

Las vacantes de Emtelco se concentran en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá. FOTO: GETTY

Las ofertas laborales de Emtelco están principalmente concentradas en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá, aunque también existen oportunidades en otras regiones del país. Estas vacantes se suman a la estrategia de la compañía de fortalecer su presencia en el mercado laboral colombiano, generando empleos formales y flexibles que se adaptan a las nuevas dinámicas del trabajo.

¿Por qué trabajar en Emtelco?

Desde su creación, Emtelco ha buscado transformar la experiencia de servicio a través de la innovación y la cercanía con las personas. “En Emtelco hemos ido más allá de ofrecer soluciones de CX & BPO; nos hemos dedicado a transformar vidas a través de experiencias excepcionales que impactan la lealtad de los usuarios”, señala la empresa. Además, destacan que cada colaborador juega un papel clave en su cultura organizacional: “Cada colaborador es protagonista de esta historia. Aquí, tu talento tiene el poder de convertir cada interacción en una experiencia inolvidable”, agrega la compañía. Lea más: Trabajo para docentes con y sin experiencia: así pueden aplicar a más de 800 vacantes en el país

Ofertas laborales más destacadas de Emtelco

Gerente de Diseño de Experiencia - Bogotá

Salario: $14.343.984. Responsabilidades: - Coordinar el equipo de diseño y experiencia de usuario. - Diseñar soluciones atractivas y útiles para clientes. - Estudiar y entender necesidades de los usuarios. - Generar conocimiento para cocrear mejores experiencias. - Aplicar innovación rutinaria y disrupción en operaciones. Requerimientos: - Especialización en áreas como Innovación o Alta Gerencia. - Seis años de experiencia en diseño de experiencia del cliente en empresas con más de 500 empleados. - Conocimiento en diseño de CX y administración de operaciones de servicio. - Experiencia en sector de contact center o BPO. Aplique aquí.

Asesor de Servicio Canal Digital - Medellín

Salario: $1.423.500. Responsabilidades: - Resolver consultas, gestionar novedades y realizar venta cruzada de nuestros servicios complementarios. Requisitos: - Experiencia de seis meses. - Contar con habilidades como gestión de WhatsApp, técnicas de venta. - Comunicación efectiva. - Empatía. Postúlese acá.

Asesor de Ventas y Servicios - Barbosa, Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Estrella

Salario: 1.423.500 a 2.000.000. Responsabilidades: - Gestionar las necesidades de los usuarios siguiendo los procesos estándar. - Ofrecer resolución de conflictos a los diferentes usuarios. - Realizar ventas cruzadas (5 ventas por mes) - Contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos del cliente. Requerimientos: - Residir en Medellín o sus alrededores. Envíe la hoja de vida.

Líder de Formación Comercial en Contact Center - Medellín

Salario: $3.470.553 a 3.822.322. Responsabilidades: - Profesional graduado o estudiante que haya cursado y aprobado por lo menos séptimo semestre en adelante en cualquier carrera, preferiblemente de áreas administrativas, licenciaturas o profesiones de ciencias humanas. - Mínimo un año de experiencia certificable liderando procesos de formación, capacitación, andragogía y manejo de grupos con objetivos pedagógicos y comerciales en el sector de Contact Center o afines. - Disponibilidad para laborar inicialmente de manera 100% presencial en Medellín, sede Olaya. Condiciones laborales: - Salario mensual competitivo: $3.470.553 – nomina plana. - Variable mensual por cumplimiento de indicadores de $351,769 Prestaciones Sociales. - Horario: de Lunes a Jueves de 7:30 a. m. a 5:45 p. m. y viernes de 7:00 a. m a 2:00 p. m. - Contrato: Indefinido – Firma directa. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes de Emtelco?