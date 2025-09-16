LCN Idiomas tiene oportunidades laborales en Medellín para áreas de administración y ventas

LCN Idiomas, una reconocida academia de enseñanza de lenguas extranjeras, tiene 27 ofertas laborales activas en el Valle de Aburrá para fortalecer sus áreas de Administración y oficina y Ventas, dos de los sectores con mayor demanda en el mercado laboral colombiano. Esta academia, fundada en 2011 como Language Centers Network S.A.S., ha consolidado su presencia en Antioquia como una de las instituciones líderes en formación de inglés, francés y español para extranjeros. Le puede interesar: Trabajo remoto en Medellín: más de 400 ofertas laborales, con buenos salarios

¿Por qué trabajar en LCN Idiomas?

Actualmente, cuenta con licencias oficiales de la Secretaría de Educación de Medellín y certificación de calidad bajo estándares ICONTEC, lo que respalda su reputación como academia confiable y como empleadora estable. Sus programas presenciales y virtuales, así como convenios con empresas, le han permitido crecer y mantenerse activa en un sector cada vez más competitivo. Y es que la compañía mantiene una buena valoración entre estudiantes y trabajadores. Su estrategia como marca empleadora ofrece estabilidad, posibilidades de crecimiento y apertura a talentos que, aunque no siempre tengan amplia experiencia, cuenten con habilidades comerciales o administrativas y buen manejo de idiomas. Lea más: Hay más de 3.000 oportunidades de trabajo híbrido y remoto; así puede aplicar

Ofertas laborales en LCN Idiomas

Experto en gestión administrativa con experiencia

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar el equipo administrativo garantizando la gestión eficiente de inventarios de insumos activos y materiales. - Seleccionar evaluar y negociar con proveedores para asegurar calidad cumplimiento y mejores condiciones de compra. - Administrar la gestión de compras inventarios y mantenimientos a través del ERP de la compañía. - Supervisar y garantizar el óptimo estado de la infraestructura y equipos tecnológicos. - Realizar seguimiento a indicadores de gestión y elaborar reportes administrativos para la gerencia. - Controlar y optimizar el uso de recursos asegurando ahorros y eficiencia en procesos. - Gestionar mantenimientos preventivos y correctivos a nivel locativo y tecnológico. - Coordinar la logística de compras y distribución de insumos. - Proponer e implementar mejoras en procesos administrativos para aumentar la productividad. Requerimientos: - Profesional en Administración de Empresas Ingeniería Industrial o carreras afines. - Especialización en áreas administrativas gerenciales o afines (deseable). - Experiencia mínima de 3 años liderando procesos administrativos enfocados en proveedores, inventarios, mantenimiento y análisis de datos. - Manejo de ERP y Excel intermedio-avanzado. - Habilidades de liderazgo: comunicación asertiva, pensamiento estratégico y toma de decisiones. Aplique aquí.

Coordinador Administrativo y Comercial

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar la operación del punto de venta. - Velar por el cumplimiento de metas de ventas. - Supervisar al personal y proveedores. - Realizar retroalimentaciones al equipo comercial. - Elaborar informes mensuales para la Dirección. - Gestionar indicadores de desempeño del equipo. - Organizar actividades comerciales como ferias y diagnósticos. - Programar turnos del equipo de trabajo. - Supervisar el uso de software corporativo. - Realizar reportes de gestión administrativa y financiera. - Asegurar el funcionamiento de equipos e infraestructura. - Administrar el consumo de insumos y papelería. - Implementar el plan estratégico del punto de venta. - Verificar la información proporcionada a los clientes. - Cumplir tareas adicionales asignadas por el superior inmediato. Requerimientos: - Título profesional en Administración Ventas o afines. - Experiencia mínima de 3 años en roles similares. - Conocimientos avanzados en manejo de CRM y software de gestión. - Habilidades de liderazgo y gestión de equipos. - Capacidad de análisis de datos y elaboración de reportes. - Orientación al cliente y resultados. - Excelentes habilidades comunicativas. Postúlese en este enlace.

Asesor Comercial Para Centro de Belleza Capilar

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Asesorar a los clientes a través de medios electrónicos y personalmente ofreciendo un servicio amable y satisfactorio. - Conocer a fondo los procedimientos capilares y de belleza de la empresa para brindar una adecuada asesoría. - Gestionar la comunicación corporativa y redirigir según sea necesario. - Manejar correctamente los softwares de la compañía como Siesa Timify Google 360 Hibot Hubspot. - Confirmar y gestionar agendas de citas y diagnósticos capilares. Requerimientos: - Experiencia previa en ventas o servicios de belleza. - Conocimiento de procedimientos capilares y de estética. - Habilidad para usar softwares de gestión empresarial. - Excelente comunicación y habilidades interpersonales. Envíe la hoja de vida.

Estilista Para Centro de Belleza Capilar

Salario a convenir. Responsabilidades: - Aplicar técnicas de peluquería para cuidado del cabello. - Realizar tratamientos de alisado/queratinas. - Atender clientes con cortesía y profesionalismo. - Diagnosticar condiciones capilares de clientes. - Cumplir con el plan estratégico de la empresa. - Mantener orden y aseo en los salones. Conozca también: Primer empleo: compañías tienen más de 36.000 ofertas sin experiencia en varias ciudades del país Requerimientos: - Experiencia en colometría y queratina. - Técnicas de aplicación de tintes y corrección de color. - Habilidades en atención al cliente. Conozca más detalles acá.

Aprendiz de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Apoyar la ejecución de actividades del SG-SST siguiendo la normativa vigente. - Realizar inspecciones de seguridad y elaborar reportes detallados. - Colaborar en capacitaciones y campañas de prevención de riesgos laborales. - Actualizar bases de datos y documentación del sistema de gestión. - Participar activamente en investigaciones de incidentes y accidentes laborales. Requerimientos: - Estudiante técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo (etapa productiva). - Conocimiento básico en herramientas ofimáticas como Word Excel y PowerPoint. - Actitud proactiva y habilidades para el trabajo en equipo. - Buenas habilidades de comunicación oral y escrita. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las vacantes?