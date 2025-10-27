¿Buscando trabajo? Osya tiene más de 30 vacantes activas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali

Oportunidades en distintas áreas

Las posiciones disponibles en Osya abarcan desde cargos administrativos y de apoyo operativo, hasta roles vinculados con procesos de producción y gestión comercial. En todos los casos, la empresa busca perfiles con compromiso, adaptabilidad y orientación al servicio.

¿Qué es Osya?

Osya es una compañía especializada en servicios integrales de recursos humanos, que ofrece a las organizaciones soluciones personalizadas para la búsqueda, selección y contratación de talento. Su modelo de atención cercana y eficiente le permite conectar de forma ágil a empresas con los candidatos más idóneos, simplificando los procesos de selección sin asumir riesgos laborales. Lea más: Grandes marcas anunciaron convocatorias para fin de año: Rifle, Naf Naf, Homecenter y Kalley buscan talento y así puede aplicar

Ofertas laborales ofrecidas por Osya

Asesor de Servicio al Cliente sector renting - Bogotá

Salario: 3.000.000 Responsabilidades: - Atender y gestionar solicitudes PQRS y requerimientos de clientes relacionados con vehículos en contrato de renting. - Coordinar con las áreas de operaciones, mantenimiento y aseguradoras para dar solución a novedades o siniestros. - Realizar seguimiento a mantenimientos, entregas y devoluciones de vehículos, garantizando cumplimiento de tiempos y condiciones acordadas. - Mantener actualizada la información de clientes y casos en el sistema de gestión de flota. - Generar reportes de servicio y análisis de satisfacción del cliente. - Brindar acompañamiento y soporte postventa a usuarios corporativos y ejecutivos de cuenta. - Participar en la implementación de mejoras continuas orientadas a la experiencia del cliente. Requerimientos: - Técnico tecnólogo o profesional en Administración, Servicio al Cliente Logística o áreas afines. - Mínimo 2 años de experiencia en cargos de servicio al cliente en empresas del sector renting, leasing operativo o automotriz. - Deseable formación complementaria en servicio al cliente o experiencia de usuario (UX Service). - Conocimiento en gestión de flotas, mantenimiento vehicular o seguros será valorado. Aplique aquí.

Líder contable - Bucaramanga

Salario: 5.000.000 a 6.000.000. Responsabilidades: - Liderar la contabilidad bajo NIIF garantizando cierres oportunos. - Consolidar estados financieros del grupo y presentarlos a la alta dirección. - Asegurar el cumplimiento tributario nacional y territorial. - Coordinar auditorías externas y atender entes de control. - Fortalecer controles internos y apoyar la planeación financiera. - Liderar y desarrollar el equipo contable. Requerimientos: - Profesional en Contaduría Pública con especialización. - 5 años de experiencia en contabilidad, finanzas y tributación. - Experiencia en consolidación de estados financieros de grupos empresariales. - Conocimientos avanzados en NIIF, impuestos, nómina masiva y facturación. - Dominio avanzado de Microsoft Excel. - Experiencia deseable en empresas de servicios BPO o similares. - Fuerte liderazgo, ética profesional y visión estratégica. Postúlese acá.

Ejecutivo Comercial de Calzado - Barranquilla

Salario: 2.650.000 a 5.000.000. Responsabilidades: - Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada. - Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas. - Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas. - Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región. - Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa. Requerimientos: - Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas. - Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo. - Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo postularse?