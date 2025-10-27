¿Buscando trabajo? Osya tiene más de 30 vacantes activas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali

La compañía Osya tiene abiertas cerca de 30 oportunidades laborales en diferentes regiones del país, principalmente en Bogotá, Chía, Bucaramanga, Floridablanca y Cali. Las vacantes se concentran en los sectores de Administración y oficina; Mercadeo y publicidad; y Producción, operarios y manufactura.
De acuerdo con la información publicada en Magneto Empleos, la mitad de las ofertas disponibles se encuentran catalogadas como “requeridas con urgencia”, lo que representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral.
