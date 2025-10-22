Grandes marcas anunciaron convocatorias para fin de año: Rifle, Naf Naf, Homecenter y Kalley buscan talento y así puede aplicar

Perfiles más solicitados para fin de año

Los perfiles más solicitados son: - Asesores comerciales: atención al cliente, ventas en tienda o punto de venta. - Vendedores: promoción de productos, cumplimiento de metas de venta. - Cajeros: manejo de caja, atención en caja. - Meseros (en marcas con servicio de restaurante o afines). - Supernumerarios: personal de apoyo operativo en tiendas, refuerzos temporales. Estas vacantes representan una oportunidad para personas que buscan empleo temporal o de temporada, y pueden servir también como puerta de entrada a posiciones permanentes. Según estadísticas recientes, plataformas como Magneto Empleos están listando miles de vacantes para personas sin experiencia o con poca experiencia, lo que amplía el abanico de candidatos potenciales. Lea más: Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar

Ofertas laborales más destacadas para fin de año

Bogotá y Medellín concentran el mayor volumen de vacantes de temporada en retail y servicios. FOTO: GETTY

Almacenista, temporada fin de año Rifle - Medellín

Salario: 1.423.500. Requisitos: - Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares. - Disponibilidad para laborar en horarios de centro comercial. Responsabilidades: - Recibir, controlar y organizar la mercancía en el punto de venta, garantizando su correcta disposición. Entre sus funciones estarán: realizar inventarios, clasificar y codificar los productos, y mantener el orden en el área de almacenamiento. Aplique aquí.

Asesor Financiero - temporada fin de año - Bello

Salario: $1.423.500. Responsabilidades: Serás el encargado de promocionar y ofrecer nuestros medios de pago (créditos en tienda) para que los clientes puedan llevarse sus productos favoritos de forma fácil, rápida Requisitos: - Pasión por el servicio al cliente y habilidades para conectar con las personas. - Enfoque comercial y actitud proactiva. - Bachillerato completo. - Ser mayor de edad. - Disponibilidad para trabajar tiempo completo. - Capacidad para escuchar, asesorar y generar confianza en cada interacción. Postúlese acá.

Asesor Comercial - Temporada fin de año - Medellín y resto de Valle de Aburrá

Salario: 1.423.500. Requisitos: Título de bachiller. ¡No necesitas experiencia! Solo las ganas de aprender y brindar un excelente servicio al cliente. Disponibilidad para trabajar en horarios de centro comercial, incluyendo domingos y festivos. Responsabilidades: - Ofrecer una experiencia de compra increíble a nuestros clientes. - Contribuir al cumplimiento de las metas de la tienda junto a un equipo motivado. - Representar el estilo y la esencia de nuestras marcas. Envíe la hoja de vida.

Supernumerario Medellín - temporada fin de año

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que nuestras clientas vivan la mejor experiencia de moda. - Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año. Requisitos: - No necesitas experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva. - Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana. - Tenemos vacantes en todos los centros comerciales del Valle de Aburrá. - Te asignaremos la tienda más cercana a tu casa o con mejor facilidad de transporte. Conozca más detalles.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?