Grandes marcas anunciaron convocatorias para fin de año: Rifle, Naf Naf, Homecenter y Kalley buscan talento y así puede aplicar

Para la temporada de fin de año, varias compañías de retail y servicio en Colombia han puesto en marcha procesos de contratación a gran escala, con roles como asesores comerciales, vendedores, cajeros, meseros y supernumerarios entre los más demandados. Las vacantes están distribuidas por todo el país, con especial foco en ciudades como Bogotá, Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Entre las empresas que han anunciado estas convocatorias figuran Rifle, Naf Naf, Homecenter y Kalley. Aunque cada marca publica sus propias condiciones, el común denominador es la apertura de contratos temporales o de temporada para reforzar sus operaciones durante el cierre del año, cuando la demanda de personal en ventas, atención al cliente y operaciones de tienda se incrementa.
