Teletrabajo pierde fuerza: 59% de empresas opta por el modelo híbrido

Por un momento, durante los meses más duros de la pandemia, parecía que el mundo laboral había cambiado para siempre. Oficinas vacías, reuniones por videollamada y contratos que se gestionaban sin ver a nadie en persona alimentaron la idea de que el trabajo remoto sería la nueva realidad. Pero, con el regreso a la presencialidad, las expectativas dieron un giro inesperado: ni las empresas ni los trabajadores parecen estar del todo cómodos con un esquema completamente remoto. Hoy en día, el 59% de los colombianos prefiere un modelo híbrido, combinando días en casa con jornadas en la oficina, según el más reciente estudio de WeWork Latinoamérica y Page Group.
Este hallazgo plantea la pregunta acerca de si el teletrabajo fue un efecto pasajero de la contingencia o de la transformación del mercado aboral, pues ahora solo el 32% de las compañías del país operan bajo el remoto.
Para Elio Acosta, director de BIU University Miami, en América Latina y el Caribe “hay un avance indiscutible, pero la madurez empresarial no es homogénea. Muchas compañías todavía no han adaptado sus estructuras tecnológicas ni sus procesos para sostener un modelo flexible a largo plazo”.
El estudio reflejó esa tensión, pues mientras la mayoría de los trabajadores valoran la posibilidad de organizar mejor su tiempo y conciliar la vida personal, directivos insisten en la necesidad de mantener la cohesión de los equipos y garantizar la productividad.
