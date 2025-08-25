Teletrabajo pierde fuerza: 59% de empresas opta por el modelo híbrido

Por un momento, durante los meses más duros de la pandemia, parecía que el mundo laboral había cambiado para siempre. Oficinas vacías, reuniones por videollamada y contratos que se gestionaban sin ver a nadie en persona alimentaron la idea de que el trabajo remoto sería la nueva realidad. Pero, con el regreso a la presencialidad, las expectativas dieron un giro inesperado: ni las empresas ni los trabajadores parecen estar del todo cómodos con un esquema completamente remoto. Hoy en día, el 59% de los colombianos prefiere un modelo híbrido, combinando días en casa con jornadas en la oficina, según el más reciente estudio de WeWork Latinoamérica y Page Group. Este hallazgo plantea la pregunta acerca de si el teletrabajo fue un efecto pasajero de la contingencia o de la transformación del mercado aboral, pues ahora solo el 32% de las compañías del país operan bajo el remoto. Para Elio Acosta, director de BIU University Miami, en América Latina y el Caribe “hay un avance indiscutible, pero la madurez empresarial no es homogénea. Muchas compañías todavía no han adaptado sus estructuras tecnológicas ni sus procesos para sostener un modelo flexible a largo plazo”. El estudio reflejó esa tensión, pues mientras la mayoría de los trabajadores valoran la posibilidad de organizar mejor su tiempo y conciliar la vida personal, directivos insisten en la necesidad de mantener la cohesión de los equipos y garantizar la productividad. Le puede interesar: Profesionales bilingües tienen más de 600 oportunidades laborales en Colombia

¿Qué opinan las empresas?

Ahora solo el 32% de las compañías del país operan bajo el remoto. FOTO: GETTY

Para Andrés Díaz-Granados, co-founder de T-Mapp, empresa experta en reclutamiento de talento, Colombia se encuentra en una etapa decisiva. "El modelo híbrido ofrece un equilibrio: las compañías pueden optimizar recursos, atraer talento y mantener la cercanía con sus equipos, mientras los trabajadores conservan la flexibilidad que ganaron durante la pandemia", explicó. No obstante, advirtió que "La clave está en diseñar esquemas personalizados que respondan a las necesidades de cada sector y de cada equipo. No todas las empresas tienen las mismas posibilidades tecnológicas ni culturales". Y su visión conecta con los datos del estudio: aunque la mayoría de los trabajadores encuestados manifiesta preferir el trabajo híbrido, la implementación real de políticas claras es todavía irregular. En algunos sectores, como tecnología y servicios profesionales, la flexibilidad es mayor; en otros, como manufactura o comercio, la presencialidad sigue predominando.

El reto detrás del modelo híbrido

Adriana Garcés Murillo, directora de Right Management para ManpowerGroup, aseguró que el gran desafío está en mantener la conexión entre las personas y la organización. “La flexibilidad no puede entenderse solo como un beneficio. Requiere liderazgo consciente, una cultura inclusiva y políticas claras que aseguren que el empleado sienta pertenencia y confianza, incluso cuando no está en la oficina”. Garcés destacó además que las expectativas varían según la generación. Mientras los más jóvenes buscan autonomía y equilibrio entre vida personal y laboral, los trabajadores de más edad valoran más la estabilidad e interacción presencial. “El híbrido funciona, pero no es una receta única: hay que escuchar, medir y ajustar”.

