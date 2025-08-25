Acceda a más de 120.000 vacantes laborales disponibles en Colombia; paso a paso para aplicar

El panorama laboral en Colombia tiene hoy un punto de encuentro clave, en un momento donde hay más de 2,2 millones de personas en situación de desempleo, según el Dane. Magneto Empleos, una de las plataformas más utilizadas por las empresas para encontrar talento y por los candidatos para aplicar a nuevas oportunidades, reúne más de 120.000 vacantes disponibles en todo el país, con mayor concentración en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Con este número de vacantes, la plataforma se convierte en una de las vitrinas laborales más grandes del país, especialmente cuando la competencia por empleo sigue siendo alta y los sectores mencionados ofrecen posibilidades para distintos niveles de experiencia.
