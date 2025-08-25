Acceda a más de 120.000 vacantes laborales disponibles en Colombia; paso a paso para aplicar

El panorama laboral en Colombia tiene hoy un punto de encuentro clave, en un momento donde hay más de 2,2 millones de personas en situación de desempleo, según el Dane. Magneto Empleos, una de las plataformas más utilizadas por las empresas para encontrar talento y por los candidatos para aplicar a nuevas oportunidades, reúne más de 120.000 vacantes disponibles en todo el país, con mayor concentración en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Con este número de vacantes, la plataforma se convierte en una de las vitrinas laborales más grandes del país, especialmente cuando la competencia por empleo sigue siendo alta y los sectores mencionados ofrecen posibilidades para distintos niveles de experiencia. Le puede interesar: Empleos a los que puede aplicar para trabajar los fines de semana

Sectores con mayores oportunidades de empleo

Los sectores con más opciones de contratación son: servicio al cliente, administración y oficina, ventas, bodega, logística y transporte, además de mantenimiento y reparación, áreas que siguen demandando personal de manera constante.

Ofertas de empleo más destacadas en Magneto

Los aspirantes pueden registrarse en la página de Magneto, completar su hoja de vida y postularse en pocos pasos a las vacantes que más se ajusten a su perfil. FOTO: Getty

Profesor de inglés - medio tiempo - teletrabajo

Salario a convenir. Requisitos: - Nivel de inglés C1 certificado o comprobable. - No se requiere experiencia previa en enseñanza. - Habilidades en Enseñanza, Empatía y comunicación efectiva. Responsabilidades: - Enseñar inglés a estudiantes de distintos países utilizando el método estandarizado y probado de Berlitz. - Acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos con un enfoque práctico y dinámico. - Promover un ambiente de confianza y motivación en cada clase. Beneficios: - Contrato a término indefinido con todas las prestaciones de ley (EPS, pensión, etc.). - Medicina prepagada. - Becas y programas de formación interna. - Oportunidades constantes de crecimiento profesional dentro de la academia. - Estabilidad laboral en una compañía con más de 100 años de trayectoria y presencia en más de 70 países. Aplique aquí.

Especialista gestión humana

Salario a convenir. Requisitos: - Profesional en Derecho. - Experiencia mínima de 3 años en gestión integral de Talento Humano. - Conocimientos y práctica en: - Relaciones laborales y manejo de sindicatos. - Procesos de reclutamiento y selección. - Inducción y onboarding. - Elaboración de informes y análisis para comité directivo. - Procesos de outplacement y disciplinarios. - Experiencia preferiblemente en empresas de consumo masivo. - Conocimiento de la normativa laboral vigente. Responsabilidades: - Liderar procesos de atracción, selección e inducción de nuevos talentos. - Gestionar las relaciones laborales con enfoque estratégico, promoviendo un clima organizacional positivo. - Administrar y acompañar procesos disciplinarios en cumplimiento con la normativa. - Coordinar iniciativas de desarrollo, outplacement y acompañamiento al talento humano. - Elaborar y presentar informes de gestión y análisis para el comité directivo. - Mantener relaciones sólidas y constructivas con sindicatos. Beneficios: - Contrato directo con la compañía a término indefinido. - Salario competitivo. Beneficios extralegales: - Hacer parte de un equipo apasionado por la cultura cervecera, la innovación y el consumo responsable. Postúlese en este enlace.

Auxiliar de cocina, ejecutivo comercial para hotel boutique (Bello, Guarne, Medellín, Rionegro y Marinilla)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Diseñar e implementar la estrategia comercial del hotel. - Aumentar los ingresos por alojamiento y servicios complementarios. - Fomentar un ambiente colaborativo y de alto rendimiento. - Buscar nuevas oportunidades de negocio en el sector hotelero. - Fortalecer alianzas con agencias y plataformas digitales. - Liderar el equipo comercial hacia el cumplimiento de objetivos. Requerimientos: - Experiencia de 4 a 5 años en áreas comerciales del sector hotelero. - Conocimiento en herramientas de marketing digital y OTAs. - Habilidades avanzadas en negociación y desarrollo de estrategias comerciales. - Nivel de inglés A2. - Disponibilidad para modalidad híbrida con trabajo presencial los sábados. - Poseer medio de transporte propio. Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar de programación producción

Salario: $ 2.448.000 a $ 2.600.000. Responsabilidades: - Realizar ajustes a la programación diaria en los momentos que sean necesarios, de acuerdo con las indicaciones dadas desde planeación. - Hacer seguimiento de inventarios de las bodegas de Impresión de gráficos y Accesorios y Corazas. - Tener en cuenta y verificar los niveles de inventario de las áreas de producción, antes de realizar la programación diaria. - Verificar con los supervisores de producción de las diferentes áreas, las causas del posible incumplimiento de la programación diaria y establecer posibles soluciones alternativas que permitan el restablecimiento del cumplimiento del programa de producción. - Realizar las adiciones de producción. Requisitos: Tecnólogo en producción, Gestión de recursos en plantas de producción o áreas afines. Experiencia de dos años en adelante, Competencias: trabajo en equipo, orientación a los resultados, orientación al detalle, comunicación asertiva y efectiva, orientación al cliente, autogestión, adaptación al cambio. Conozca más detalles acá.

¿Cómo registrarse y aplicar en Magneto Empleos?