Popular cadena de retail colombiana anunció la apertura de vacantes para temporada de fin de año, ¿cómo postularse?

Son más de siete perfiles disponibles en áreas comerciales, logísticas y de servicio al cliente. La convocatoria está dirigida a candidatos con o sin experiencia.

  Alkomprar, con presencia en más de 930 municipios, busca fortalecer su equipo durante la temporada de fin de año con nuevas contrataciones.
    Alkomprar, con presencia en más de 930 municipios, busca fortalecer su equipo durante la temporada de fin de año con nuevas contrataciones.
  La empresa, fundada en Medellín, anunció vacantes a nivel nacional para atender la alta demanda de la temporada decembrina. FOTO: GETTY
    La empresa, fundada en Medellín, anunció vacantes a nivel nacional para atender la alta demanda de la temporada decembrina. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
22 de agosto de 2025
Alkomprar, una de las cadenas retail más reconocidas en Colombia en el sector de electrodomésticos, tecnología y motocicletas, anunció la apertura de vacantes temporales para la temporada de fin de año en distintas regiones del país.

La convocatoria incluye cargos como:

- Asesor comercial de crédito.

- Asesor comercial de electrodomésticos.

- Asesor comercial de automotores.

- Cajero asesor de servicio.

- Auxiliar de bodega.

- Auxiliar de seguridad.

- Asesor de experiencia del cliente.

Según explicó la compañía, estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con trayectoria laboral como a quienes buscan su primer empleo formal.

¿Por qué ser parte del equipo de Alkomprar?

La empresa, fundada en Medellín, anunció vacantes a nivel nacional para atender la alta demanda de la temporada decembrina. FOTO: GETTY
La empresa, fundada en Medellín, anunció vacantes a nivel nacional para atender la alta demanda de la temporada decembrina. FOTO: GETTY

Desde su fundación en Medellín, Alkomprar ha crecido hasta llegar a más de 930 municipios en todo el país. Con más de dos décadas de trayectoria, la empresa se ha consolidado como un actor clave en el acceso a productos tecnológicos y de consumo masivo.

La directora de Mercadeo, Natalia Aguirre, señaló en diálogo con El Colombiano: “Alkomprar es más que una compañía que comercializa productos de tecnología. Desde hace 21 años hemos acompañado a los colombianos en su cotidianidad, fomentando el desarrollo y facilitando el ingreso de marcas que anteriormente no llegaban a municipios apartados del país. Hemos permitido que cada vez más personas hagan realidad el sueño de tener su primer celular, computador, televisor u otro dispositivo”.

Un motor de empleo y desarrollo en el país

De acuerdo con Alkomprar, su apuesta no se limita únicamente a la expansión comercial. La compañía ha buscado consolidarse como un empleador que promueve el trabajo colaborativo, la superación de desafíos y un ambiente laboral positivo, elementos que, en palabras de la empresa, fortalecen su rol como motor de desarrollo en Colombia.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Alkomprar?

Conoce las ofertas de empleo

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria podrán hacerlo a través del enlace oficial dispuesto por la empresa.

Allí encontrarán los requisitos y detalles de cada cargo disponible para la temporada de fin de año.

