“La injusticia no va a ser eterna”: María Corina Machado calificó de “restitución moral” la libertad de los presos políticos

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó este jueves 8 de enero las excarcelaciones de presos políticos en su país como un “acto de restitución moral” y aseguró que la “injusticia no va a ser eterna”.

Le puede interesar: Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU.

Las autoridades venezolanas anunciaron más temprano un “número importante” de liberaciones, en medio presiones de Estados Unidos tras derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“Este día importa porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”, dijo la premio Nobel de la Paz en un audio difundido por sus redes sociales.

Y agregó, “reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano”.