¿Va al homenaje de Yeison Jiménez en El Campín? Esta es la petición de su familia

El estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario este sábado 31 de enero del concierto homenaje a Yeison Jiménez, un evento que reunirá a miles de seguidores del artista de música popular y a varios invitados nacionales e internacionales para recordar su legado.

De cara al espectáculo, la familia y el equipo de trabajo del cantante hicieron una petición especial al público: asistir vestido de blanco y, en lo posible, llevar sombrero, como símbolo de homenaje.

“Los esperamos de blanco y con sombrero”, publicaron desde la cuenta oficial de Eventos Sírvalo Pues, a través de la cual se han comunicado los organizadores.