Con este plato, llegó una nueva eliminación en MasterChef Celebrity Colombia: uno de los favoritos se despidió antes del top 10

El más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado por la presión y la emoción. Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, David Sanín, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga se enfrentaron en un nuevo reto de eliminación en el que el caldo de costilla fue el ingrediente protagonista.
Con solo tres minutos para abastecerse en la despensa y una hora para cocinar, los concursantes debían preparar un plato con ese elemento como base. Las dificultades no se hicieron esperar: varios participantes no lograron conseguir todos los ingredientes y debieron negociar tiempo de cocción por productos faltantes, aumentando la tensión en el set.
