Los colores que marcarán el fin de año 2025: elegancia, calma y un toque de audacia

El cierre de 2025 llega con una paleta que abandona los excesos del neón y abraza la elegancia de los tonos tierra, el encanto del rosa empolvado y la fuerza del rojo y negro. ¿Cómo combinarlos?

    Tonos como el marrón chocolate, el verde oliva y el rosa empolvado dominarán las celebraciones de fin de año, según las tendencias. FOTO Pinterest
El Colombiano
21 de octubre de 2025
bookmark

La temporada de fiestas se acerca con una paleta que redefine el lujo y la sobriedad. Después de años dominados por tonos intensos y saturados, la moda cierra este 2025 con un regreso a los matices que evocan calma, elegancia y conexión con la naturaleza. Así lo confirman las publicaciones especializadas Glamour y Vogue, que coinciden en que el próximo fin de año vestirá menos brillo y más sofisticación.

Lea también: ¿Quiere estar a la moda? Esto es lo que se está usando y lo que no, según los expertos

El cambio comenzó meses atrás, cuando el rosa Barbie y el verde neón (símbolos de la euforia post-pandemia) empezaron a perder fuerza. En su lugar, irrumpen los tonos tierra, los cafés profundos, los verdes oliva y los rosas empolvados. Una transición que, según Glamour, marca “el fin del exceso cromático y el inicio de una estética más serena y madura”.

El protagonista indiscutible de la temporada es el marrón chocolate, que la revista española describe como “el nuevo negro”. Su calidez permite combinarlo con dorados suaves, beige o incluso con rojo borgoña, ideal para eventos nocturnos. En vestidos satinados, blazers de corte masculino o accesorios de cuero, el chocolate se consolida como el tono de elegancia silenciosa.

El verde oliva se posiciona como el color puente entre lo natural y lo urbano. Así lo destacaron las últimas colecciones de Fendi y Victoria Beckham por su versatilidad, pues combina con azules bebé, neutros o incluso con toques metálicos. Así que es erfecto para celebraciones diurnas o climas cálidos, donde la sobriedad no riñe con la frescura.

Los rosas claros también permanecen, pero en una versión más discreta. Glamour señala que el rosa pastel sustituye al estridente Barbiecore y simboliza una feminidad más relajada. En tejidos de seda o cashmere, aporta un aire romántico que funciona tanto en un almuerzo familiar como en una cena de fin de año.

El rojo y negro, la dupla clásica por excelencia, regresan con fuerza en las pasarelas de Valentino y Balmain. Juntos logran un equilibrio entre pasión y autoridad. Y su éxito está en las proporciones: un vestido rojo con botas negras o un conjunto total black con un toque carmesí en los labios o el bolso.

Para quienes buscan modernidad sin estridencia, el azul eléctrico resiste el paso del tiempo y aunque Glamour lo declara en retirada, Vogue demuestra su permanencia como acento cromático capaz de levantar cualquier look, ya que según la revista, un abrigo o accesorio en este tono basta para romper la neutralidad de los básicos invernales.

Entérese de más: Terminó Colombiamoda 2025: estas son las tendencias que se vieron en la feria

En cuanto a los colores que se despiden están el dorado metálico, el violeta vibrante y el amarillo mostaza, que darán paso a gamas más suaves como el mocha, el beige champán y el amarillo pastel. “Estos matices, más fáciles de combinar, aportan la sensación de bienestar que domina el espíritu de las fiestas”, concluye Glamour.

El cierre de 2025 será, en suma, un ejercicio de equilibrio entre lujo y naturalidad: menos brillo literal, más luz interior.

Utilidad para la vida