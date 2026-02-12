Jung Eun‑woo, actor de K‑dramas, murió a los 39 años tras enigmática publicación sobre Amy Winehouse

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Jung Eun‑woo, actor de K‑drama surcoreano que publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías acompañado de un mensaje críptico antes de su fallecimiento el 11 de febrero de 2026.

La causa de la muerte de Jung, de 39 años, no ha sido confirmada hasta el momento, lo que ha generado gran conmoción y especulación entre sus seguidores, especialmente por la publicación realizada un día antes del anuncio de su deceso.

En el post de Jung Eun‑woo aparecía un mensaje críptico que decía: “extrañando, envidiando, lamentando...”, mientras se mostraba una fotografía de la cantante inglesa Amy Winehouse, quien murió a los 27 años por intoxicación por alcohol. Según el informe forense, su nivel de alcohol en sangre era cinco veces superior al límite legal para conducir.

También aparece otra fotografía de Leslie Cheung, actor y cantante de Hong Kong, reconocido como una de las figuras más influyentes de la música asiática en los años 80 y 90. Su muerte se produjo el 1 de abril de 2003, a los 46 años, por suicidio tras lanzarse desde el Hotel Mandarin Oriental en Hong Kong.