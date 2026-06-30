Quién es José Hernández, el colombiano que sería el nuevo novio de Chiara Ferragni

Luego de varios meses marcados por la polémica, el divorcio y los procesos judiciales que pusieron en riesgo su reputación, la influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni parece haber encontrado un nuevo motivo para sonreír. Medios europeos aseguran que la creadora de contenido mantiene una relación sentimental con el colombiano José Hernández, un ingeniero radicado desde hace varios años en Milán, Italia. La información fue revelada por la revista ¡Hola!, que publicó fotografías de la pareja compartiendo tiempo juntos y aseguró que Hernández ya habría sido presentado oficialmente a la familia de la empresaria, un gesto que alimenta las versiones de que la relación va más allá de un romance pasajero. Aunque José Hernández ha mantenido un perfil bajo y está lejos del mundo del espectáculo, su trayectoria profesional ha despertado interés desde que su nombre comenzó a relacionarse con una de las influencers más famosas del mundo.

José Hernández en oriundo de Barranquilla, hincha del Junior. FOTO: tomado de Instagram - Chiara Ferragni.

De acuerdo con la publicación, Hernández es ingeniero y desarrolla su carrera en el sector automotriz. Durante varios años trabajó en la multinacional Pirelli, una de las principales fabricantes de neumáticos del mundo, donde coincidió laboralmente con Giovanni Tronchetti Provera, expareja de Ferragni e integrante de una de las familias empresariales más influyentes de Italia. Lea más: Caso Pandoro: Chiara Ferragni se destapa tras el escándalo que sacudió su imperio digital Actualmente, el colombiano se desempeña como gerente en Yokohama TWS, empresa especializada en soluciones para neumáticos y llantas destinadas a maquinaria agrícola, industrial y de construcción. Antes de asumir ese cargo también ocupó responsabilidades en el área comercial y de ventas dentro de la industria. Según la revista, la historia entre ambos habría comenzado a finales de 2025 o principios de 2026. Uno de los primeros indicios apareció cuando Ferragni viajó a Cartagena durante las celebraciones de Año Nuevo junto a su hermana Valentina. Tras esa visita publicó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Cartagena, tienes mi corazón”.

Aunque en ese momento no dio mayores explicaciones, el medio italiano sostiene que fue precisamente durante ese viaje cuando habría conocido a Hernández. Desde entonces, algunos seguidores comenzaron a notar la presencia de unas misteriosas manos masculinas en varias fotografías publicadas por la influencer en cenas y encuentros gastronómicos, imágenes que ahora serían atribuidas al empresario colombiano. Lea más: Chiara Ferragni quedó absuelta en el caso del ‘pandoro’: la justicia declara extinguido el delito Las fotografías divulgadas recientemente muestran a la pareja caminando por Milán e incluso compartiendo un encuentro familiar con Marina Di Guardo, madre de Chiara Ferragni y reconocida escritora italiana de novelas de suspenso. También habría conocido a Paloma, la mascota de la familia, un detalle que la prensa europea interpreta como una señal de que la relación avanza con seriedad. La nueva etapa sentimental llega después de uno de los periodos más difíciles para Ferragni. En 2024 terminó oficialmente su matrimonio con el rapero Fedez, con quien tuvo dos hijos, Leone y Vittoria. La ruptura estuvo rodeada de rumores de infidelidad y ocupó durante meses las portadas de la prensa italiana.

Ambos mantienen una relación privada. FOTO: José Hernández vía Instagram.

A ello se sumó el denominado ”Pandoro Gate”, una controversia que afectó gravemente la imagen pública de la influencer. Ferragni fue investigada por una campaña publicitaria relacionada con la venta de un tradicional pan navideño italiano, cuya promoción vinculaba parte de las ganancias a una causa benéfica. Las autoridades cuestionaron la forma en que fue presentada la iniciativa, lo que derivó en sanciones económicas, pérdida de contratos comerciales y un fuerte impacto en su reputación.