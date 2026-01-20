Tras más de 16 años, Suso el Paspi se despide de la televisión: ¿por qué?

Durante casi dos décadas, The Suso’s Show se consolidó como uno de los programas de comedia más exitosos de la televisión colombiana. Ahora, Dany Alejandro Hoyos, el creador del formato y quien le da vida a Suso, confirmó que el show, transmitido cada domingo por Caracol Televisión, no va más.
Le puede interesar: ¿Ya se vio la serie que viene de un manga japonés y habla de vinos? Se llama “Las gotas de Dios”
Como reveló un comunicado oficial compartido por el humorista en su cuenta de X (antes Twitter), tras más de 16 años llevando risas a los hogares colombianos, Hoyos “ha tomado la decisión de hacer una pausa en televisión para enfocarse en nuevos proyectos”.
Desde hace varias semanas se venía hablando en medios de comunicación sobre la renuncia de Hoyos al canal, por lo que en esta publicación decidió despejar los rumores y aclarar los motivos del fin de su programa.