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Video | Indignación en reality serbio: Hombre agredió a su compañera y seguridad tuvo que intervenir

El caso ha generado indignación, ya que la confrontación escaló de lo verbal a lo físico entre dos participantes del programa de convivencia.

  • Un hombre en Serbia agredió a su compañera dentro de un reality show. FOTOS: Capturas de video
    Un hombre en Serbia agredió a su compañera dentro de un reality show. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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Gran indignación ha generado un hecho violento ocurrido en un reality serbio, cuando un hombre agredió físicamente a su compañera en plena transmisión en vivo, obligando al personal de seguridad a ingresar al lugar para intervenir.

El caso ocurrió en el show “Elita 9”, emitido por el canal TV Pink, un programa de convivencia similar a La Casa de los Famosos Colombia, en el que un grupo de personas permanece encerrado durante un periodo de tiempo mientras es vigilado por cámaras las 24 horas del día.

Entérese: “Es una muestra de ignorancia”: director de Noticias RCN condenó comentario racista de Johanna Fadul en La casa de los famosos

De acuerdo con medios internacionales, la agresión fue protagonizada por Asmin Durdžić y Maja Marinković tras una discusión dentro de la llamada “Casa Blanca” del programa, lo que desencadenó en maltratos y un intento de ahorcamiento.

Los videos que circulan en redes sociales muestran que Asmin se coloca encima de Maja, quien se encontraba en una cama, y comienza a agredirla tomándola del brazo y otras partes del cuerpo que no eran visibles debido a una cobija que los cubría.

El personal de seguridad del programa fue alertado de la situación y llegó a la escena, aunque los participantes ya habían sido separados por sus demás compañeros.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, Maja había llegado hasta donde Asmin para reclamarle por un hecho puntual, lo que desató la reacción del participante, quien procedió a agredirla.

El reality no ha emitido un comunicado oficial para informar sobre posibles expulsiones o sanciones contra los involucrados, especialmente contra Asmin Durdžić, quien, según las imágenes, habría sobrepasado los límites de la convivencia al incurrir en agresión física.

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