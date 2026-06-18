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Colin Farrell revela qué cambia en la nueva temporada de Sugar, ¿se ha visto esta serie llena de drama noir?

Sugar regresa a las pantallas de Apple TV con su segunda temporada de ocho episodios este viernes 19 de junio y con un nuevo episodio cada viernes hasta el 7 de agosto. EL COLOMBIANO conversó con Colin Farrell.

  • Sugar es protagonizada por el reconocido actor Colin Farrell. FOTO Cortesía Apple TV.
    Sugar es protagonizada por el reconocido actor Colin Farrell. FOTO Cortesía Apple TV.
  • Los Ángeles es una protagonista más de la serie. FOTO Cortesía Apple TV
    Los Ángeles es una protagonista más de la serie. FOTO Cortesía Apple TV
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 4 horas
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Sugar ya va por su segunda temporada. La estrena este viernes 19 de junio, nuevamente con Colin Farrell como protagonista. Si no se la ha visto hay que aclarar algo: “Es una versión contemporánea y original de uno de los géneros más populares e importantes de la literatura, el cine y la televisión: la novela policíaca”. Que además tiene componente de cine negro, ese que se hizo famoso entre 1930 y 1950 con “atmósferas sombrías, tramas de crimen y misterio, y protagonistas cínicos o moralmente ambiguos”.

Colin Farrell interpreta a Sugar con un impresionante giro que se da en el último episodio de la primera temporada (no habrá spoilers en esta nota), que nadie esperaba y que nos dejó –en su momento– con ganas de más.

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Por eso ahora regresa, y de nuevo, con el nominado al Óscar Colin Farrell interpretando a John Sugar, un investigador privado que además es cinéfilo, vive en Los Ángeles y ese telón de fondo nutre de manera única toda la historia.

En la primera temporada, Sugar investigó la misteriosa desaparición de la nieta de un legendario productor de Hollywood y ahora regresa siguiendo la pista del problemático hermano mayor de un prometedor boxeador local mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida.

EL COLOMBIANO hizo parte de un grupo de medios de América Latina y Europa que pudimos conversar con Colin Farrell quien comparte esta segunda temporada con la colombiana Sasha Calle y un elenco que lo completan Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee y Laura Donnelly.

Lo primero que le pregunto es sobre este nuevo elenco que llega a complementar su historia, la de un detective privado que además lucha internamente contra sus impulsos violentos y sus emociones. “Pude trabajar con cada actor que vino a hacer lo que tenía que hacer y fue un elenco extraordinario. Muy parecido al primer año, aunque el elenco era diferente”.

Sobre la paisa Sasha Calle, concretamente, dijo que fue un sueño trabajar con ella, “y es algo que me emociona, ver gente llegar, que graben escenas por un día o por una semana. Me emociona mucho ver las decisiones que toman los distintos actores en relación con sus personajes y cómo encajan en el panorama general, en el mosaico de la obra que estamos rodando. Me consintieron mucho y me trataron como un rey”.

Los Ángeles es una protagonista más de la serie. FOTO Cortesía Apple TV
Los Ángeles es una protagonista más de la serie. FOTO Cortesía Apple TV

Es que el actor se involucró con todos los nuevos personajes y otras conversaciones hubo palabras de admiración de parte del elenco para con él. Jin Ha, Raymond Lee y Laura Donnelly destacaron el profesionalismo, seriedad y fuerza con la que Colin Farrell se mete en cada proyecto.

En Sugar, además de protagonista es productor. Esta historia le atrajo desde el comienzo por las referencias al cine negro, por tener a Los Ángeles como un protagonista más, por algunas pinceladas a la ciencia ficción, pero sobre todo por el componente humano de un detective como John Sugar.

“Lo que más me gusta del personaje es que, a pesar de toda la violencia que ha observado y, a veces, de haber participado en ella, y de haber tenido que responder a la violencia con violencia, él posee esa capacidad de amar, incluso con toda la fealdad de la humanidad. Sugar tiene una fe inquebrantable e innegable en la decencia fundamental de los seres humanos, probablemente mucho mayor que la mía, y yo amo a los seres humanos como un todo. No pierdo la esperanza en nuestro futuro, pero uno mira a su alrededor y ve cómo nos tratamos en las calles o en las noticias, y a veces es desalentador y un tanto aplastante. Y creo que eso es lo más hermoso de ese personaje”.

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En esta segunda temporada Sugar está solo, “y creo que el peso de la soledad y el aislamiento que experimenta es algo con lo que no tuvo que lidiar de la misma manera en la primera temporada”, recalcó el actor irlandés, nominado al Óscar en 2023 por su actuación en Los espíritus de la isla y quien ganó Golden Globe, Critic’s Choice y SAG por su papel de El pingüino en la serie del mismo nombre.

La serie, de ocho capítulos, que estrena su segunda temporada este viernes 19 de junio, bebe mucho del cine negro: “Antes de la primera temporada, vi un montón de películas de cine negro de los años 40, 50 y 60. Y no lo hice ni para inspirarme ni para alejarme de ella, simplemente por diversión y para meterme en el personaje, porque es algo John Sugar es increíblemente artificial, pero con mucha consciencia” y añadió que justo Sugar eligió este mundo por su amor al cine “y porque había algo en el género negro, algo de estoicismo o integridad en los personajes principales que le atraía. Pero el aspecto crudo, ese cinismo cansado y desgastado que a menudo se muestra y se exuda en los personajes esenciales, y el cine negro es algo que no creo que quiera, pero tampoco creo que lo niegue”. Por eso en la serie veremos pedazos de películas en blanco y negro protagonizadas por grandes nombres como Orson Wells, Humphrey Bogart o Charlon Heston.

Farrell destaca de su personaje que justo para esta entrega pusieron a prueba su optimismo, “queríamos sacudirlo psicológicamente un poco más y hacer que se adentrara en posibles emociones y deseos humanos, ya sea en torno a la sexualidad o la violencia, de una manera que no pudimos hacerlo en la primera temporada”.

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Desde la primera entrega, el personaje de Sugar demuestra que puede comunicarse muy bien en varios idiomas, incluido el español. Ante la pregunta sobre su preparación dijo que al ser un detective que se mueve por las calles en Los Ángeles, entra en las casas de la gente e interactúa con ellos en los casos en los que trabaja, inevitablemente se encontrará con mexicanos, por ejemplo: “Para mí, simplemente se trataba de pensar: ‘Sí, esto es Los Ángeles, y culturalmente, Los Ángeles está impregnado de aspectos de la herencia, la música, la comida, la comunidad y el espíritu mexicanos y latinos, hay que hacerlo como es’. Así que fue un placer trabajar en mi español. Les pido disculpas por mi pronunciación”, concluyó entre risas.

Sugar estrena su primer episodio, de ocho, este 19 de junio y terminará temporada el próximo 7 de agosto.

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