Colin Farrell revela qué cambia en la nueva temporada de Sugar, ¿se ha visto esta serie llena de drama noir?

Sugar ya va por su segunda temporada. La estrena este viernes 19 de junio, nuevamente con Colin Farrell como protagonista. Si no se la ha visto hay que aclarar algo: “Es una versión contemporánea y original de uno de los géneros más populares e importantes de la literatura, el cine y la televisión: la novela policíaca”. Que además tiene componente de cine negro, ese que se hizo famoso entre 1930 y 1950 con “atmósferas sombrías, tramas de crimen y misterio, y protagonistas cínicos o moralmente ambiguos”.
Colin Farrell interpreta a Sugar con un impresionante giro que se da en el último episodio de la primera temporada (no habrá spoilers en esta nota), que nadie esperaba y que nos dejó –en su momento– con ganas de más.
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Por eso ahora regresa, y de nuevo, con el nominado al Óscar Colin Farrell interpretando a John Sugar, un investigador privado que además es cinéfilo, vive en Los Ángeles y ese telón de fondo nutre de manera única toda la historia.
En la primera temporada, Sugar investigó la misteriosa desaparición de la nieta de un legendario productor de Hollywood y ahora regresa siguiendo la pista del problemático hermano mayor de un prometedor boxeador local mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida.