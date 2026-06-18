Colin Farrell revela qué cambia en la nueva temporada de Sugar, ¿se ha visto esta serie llena de drama noir?

Sugar ya va por su segunda temporada. La estrena este viernes 19 de junio, nuevamente con Colin Farrell como protagonista. Si no se la ha visto hay que aclarar algo: “Es una versión contemporánea y original de uno de los géneros más populares e importantes de la literatura, el cine y la televisión: la novela policíaca”. Que además tiene componente de cine negro, ese que se hizo famoso entre 1930 y 1950 con “atmósferas sombrías, tramas de crimen y misterio, y protagonistas cínicos o moralmente ambiguos”. Colin Farrell interpreta a Sugar con un impresionante giro que se da en el último episodio de la primera temporada (no habrá spoilers en esta nota), que nadie esperaba y que nos dejó –en su momento– con ganas de más. Puede leer: ¡Que no le canten primero los goles! Así están los tiempos de delay en las transmisiones del Mundial Por eso ahora regresa, y de nuevo, con el nominado al Óscar Colin Farrell interpretando a John Sugar, un investigador privado que además es cinéfilo, vive en Los Ángeles y ese telón de fondo nutre de manera única toda la historia. En la primera temporada, Sugar investigó la misteriosa desaparición de la nieta de un legendario productor de Hollywood y ahora regresa siguiendo la pista del problemático hermano mayor de un prometedor boxeador local mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida.

EL COLOMBIANO hizo parte de un grupo de medios de América Latina y Europa que pudimos conversar con Colin Farrell quien comparte esta segunda temporada con la colombiana Sasha Calle y un elenco que lo completan Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee y Laura Donnelly. Lo primero que le pregunto es sobre este nuevo elenco que llega a complementar su historia, la de un detective privado que además lucha internamente contra sus impulsos violentos y sus emociones. “Pude trabajar con cada actor que vino a hacer lo que tenía que hacer y fue un elenco extraordinario. Muy parecido al primer año, aunque el elenco era diferente”. Sobre la paisa Sasha Calle, concretamente, dijo que fue un sueño trabajar con ella, “y es algo que me emociona, ver gente llegar, que graben escenas por un día o por una semana. Me emociona mucho ver las decisiones que toman los distintos actores en relación con sus personajes y cómo encajan en el panorama general, en el mosaico de la obra que estamos rodando. Me consintieron mucho y me trataron como un rey”.

Los Ángeles es una protagonista más de la serie. FOTO Cortesía Apple TV

Es que el actor se involucró con todos los nuevos personajes y otras conversaciones hubo palabras de admiración de parte del elenco para con él. Jin Ha, Raymond Lee y Laura Donnelly destacaron el profesionalismo, seriedad y fuerza con la que Colin Farrell se mete en cada proyecto. En Sugar, además de protagonista es productor. Esta historia le atrajo desde el comienzo por las referencias al cine negro, por tener a Los Ángeles como un protagonista más, por algunas pinceladas a la ciencia ficción, pero sobre todo por el componente humano de un detective como John Sugar. “Lo que más me gusta del personaje es que, a pesar de toda la violencia que ha observado y, a veces, de haber participado en ella, y de haber tenido que responder a la violencia con violencia, él posee esa capacidad de amar, incluso con toda la fealdad de la humanidad. Sugar tiene una fe inquebrantable e innegable en la decencia fundamental de los seres humanos, probablemente mucho mayor que la mía, y yo amo a los seres humanos como un todo. No pierdo la esperanza en nuestro futuro, pero uno mira a su alrededor y ve cómo nos tratamos en las calles o en las noticias, y a veces es desalentador y un tanto aplastante. Y creo que eso es lo más hermoso de ese personaje”. Puede leer: Tatiana Maslany vuelve con la serie “Máximo placer garantizado”, ¿de qué se trata? En esta segunda temporada Sugar está solo, “y creo que el peso de la soledad y el aislamiento que experimenta es algo con lo que no tuvo que lidiar de la misma manera en la primera temporada”, recalcó el actor irlandés, nominado al Óscar en 2023 por su actuación en Los espíritus de la isla y quien ganó Golden Globe, Critic’s Choice y SAG por su papel de El pingüino en la serie del mismo nombre.