Creador de ‘Euphoria’ habla sobre la muerte de Angus Cloud y cómo será homenajeado

A pocos días del regreso de Euphoria, su creador, Sam Levinson, habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado la producción de la serie: la muerte de Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco y que falleció en 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental de drogas.
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En una reciente entrevista con Variety, Levinson aseguró que trabajar en la nueva temporada fue especialmente duro para el elenco y el equipo, ya que Cloud era una figura muy querida dentro y fuera del set. Según explicó, una de sus decisiones creativas fue hacer que el actor “siga vivo” a través de la historia de la serie.