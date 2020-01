Consejos para sacarle el máximo provecho a Netflix, sin importar su edad

Netflix estrenó esta semana una nueva temporada de Grace y Frankie en su plataforma, programa protagonizado por Jane Fonda y Lily Tomlin. Este par de mujeres aventureras muestran que tener unos cuantos años de más no significa que se termine la diversión.

Con la publicación de estos capítulos, la plataforma de contenido audiovisual presenta algunos trucos y consejos para que se pueda disfrutar de su oferta de series, películas y documentales, sin importar la edad que tenga.

Ver y no dejar rastro

Algunos quieren ver series como Pasión de gavilanes o alguna de las temporadas de Las muñecas de la mafia, pero no desean que su familia sepa que es fanático de este tipo de producciones. Lo que no saben es que es posible borrar el historial de series y películas para que todos crean que solo ve series como The Crown o La casa de papel.

Para lograrlo, inicie sesión en Netflix.com y seleccione el perfil para el que se desea editar el historial. Haga clic en la opción ‘Cuenta’. Vaya a ‘Mi Perfil’ y seleccione ‘Actividad de visualización’. En la página de ‘Actividad’, haga clic en el icono junto al episodio o título que quiere ocultar, también tendrá la opción de ocultar toda la serie. Si quiere ocultar todo lo que vio, seleccione la opción ‘Ocultar toda’ en la parte inferior de la página. Se solicitará una confirmación.

Usar los subtítulos

Todos los programas en Netflix tienen la opción de agregar subtítulos, lo cual es muy útil si está viendo una película en un idioma diferente o tiene problemas para escuchar el audio. Para activar los subtítulos, seleccione la película o el programa de televisión que desea reproducir, diríjase a ‘Audio y subtítulos’ en el panel de opciones y luego presione ‘Atrás’ una vez que haya terminado.

Puede cambiar el color y el tamaño de fuente de los subtítulos para que sea cómodo. Para hacer esto, vaya a ‘Cuenta’ y seleccione ‘Aspecto de los subtítulos’. Puede modificar todo, desde el color y la fuente, hasta el fondo y la apariencia de las sombras.

Descargas, en cualquier lugar

Muchos usuarios no saben que la plataforma cuenta con muchos títulos que es posible descargar a sus dispositivos móviles y cuando no tengan conexión a internet. En la aplicación móvil de Netflix, en un smartphone o una tableta, seleccione el programa o la película que desee ver. Habrá títulos que no están disponibles para descarga, para saberlo busque el símbolo de una flecha hacia abajo, justo a un lado del título.

Haga clic en él y se descargará automáticamente. Para ver todo el contenido descargado, busque el símbolo de ‘Descargas’ en la parte inferior derecha de su dispositivo móvil y haga clic en él.

Para recordar

Cuando no recuerde qué quería ver o el nombre de la película que le gustó mientras buscaba en el menú principal de la plataforma, vaya al navegador, ubíquese en el icono de la lupa y escriba cualquier palabra relacionada con la serie o película que quiere ver. Entre esos datos puede estar incluido el país dónde se grabó, el nombre de cualquiera de los protagonistas o incluso el título de una película similar.

