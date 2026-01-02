Stranger Things: ¿por qué el fenómeno de esta serie que convirtió el 31 de diciembre en una cita mundial?

El 31 de diciembre a las 8:00 de la noche el plan, para algunos, fue ver el episodio final de Stranger Things, antes de los abrazos de Año Nuevo. Esta serie cerraba un ciclo que duró 9 años y 5 temporadas con un episodio de dos horas y media, como de película (en Estados Unidos se vio en salas de cine ese capítulo tanto el 31 como el 1 de enero). Le puede interesar: El universo de Stranger Things se expande: Netflix estrenará su primer spin-off en este 2026 Desde el 26 de noviembre no se para de hablar de esta serie creada por los hermanos Duffer porque usaron, según los expertos en marketing, una gran estrategia de difusión, esta última temporada se estrenó en 3 partes (todas a las 8:00 de la noche hora colombiana): el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el episodio final el 31 de diciembre con una duración de dos horas y media. “Fechas clave que generaron conversación en los momentos más sociales del año”, escribieron en @emev.studio, empresa argentina de branding y marketing digital.

Para el periodista especializado y creador de contenido, Juan Camilo Hernández, @novelagrafica en Instagram, son fechas muy pensadas también para el mercado norteamericano en el que no hay tantas tradiciones ni mucho qué hacer el 25 o 31 de diciembre, “mientras que nosotros los latinos andamos de parranda en parranda y tenemos siempre muchos planes”. Pero aún así, el público latino utilizó parte de su 31 para ver el capítulo final contagiados por una especie de fanatismo o como diría Juan Camilo, por puro FOMO (las iniciales de Fear Of Missing Out (miedo a perderse algo): “Es ese miedo a perderse el final, la gente no quiere ver spoilers en redes –en una fecha en la que la gente también postea sus fiestas– y sabía que si no se la veían el mismo 31 terminarían enterándose por redes sociales”. Le puede interesar: Stranger Things 5: explicación de lo que ocurrió en el final del Volumen 1 Y fueron muchos los que el 31 estaban, a escasas horas de recibir el año, viendo el episodio final, incluso en cine. Así nos lo confirmó Juan Camilo quien estuvo el 1 de enero en un teatro de Nueva York viendo el capítulo final de dos horas y 8 minutos de duración. Según medios americanos fueron más de 600 salas de cine que tuvieron Sold out ambos días para este final. Los números son impresionantes y demuestran que el fenómeno va más allá de cualquier racionalidad posible: Netflix confirmó que a lo largo de 5 temporadas, 42 episodios y más de 2.500 minutos, Stranger Things ha acumulado más de 1.200 millones de reproducciones (hasta el 23 de diciembre).

Las escenas más vistas de todo Stranger Things son dos: la primera una de la temporada 4, cuando Nancy es poseída por Vecna (episodio 7) y la segunda en la temporada 3, cuando Dustin y Suzie cantan el dueto de Never Ending Story (episodio 8). “La semana del estreno de la temporada 5, volumen 1, fue la más importante en la historia de Netflix, con 59.6 millones de visualizaciones. Alcanzando el primer lugar en 90 países e impulsando las primeras 4 temporadas de nuevo al Top 10, marcando la primera vez que una sola serie de Netflix ha tenido cinco temporadas en el Top 10”. Puede leer: Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano que protagoniza Pluribus, una de las mejores series de 2025 Y sin contar los episodios de estreno el 25 de diciembre y el del 31, el volumen 1 de este final había acumulado 102.6 millones de visualizaciones en todo el mundo. Una serie que también ha ganado más de 70 premios de entre más de 230 nominaciones en todo el mundo, incluidos los Emmy® al mejor reparto en una serie dramática y el premio del Sindicato de Actores al mejor elenco en una serie dramática.

Aquí debemos regresar a los hermanos Duffer, Matt y Ross, creadores y showrunners (quienes supervisan el día a día de la serie y tienen en la cabeza todos los elementos que forman parte de ella, a corto y largo plazo). “El prestigio y la popularidad de la serie como forma narrativa ha evolucionado en paralelo a la consolidación de la figura del autor en el medio televisivo”, detalla en su libro Series de culto el analista Toni de la Torre quien resalta a los showrunners y sus mesas de escritura como los grandes responsables de éxitos como Los Sopranos, Breaking Bad y Lost y en años posteriores The Walking dead, Juego de Tronos, Greys Anatomy o Better Call Saul. Todas con una cabeza visible que consolida una nueva forma de autoría y a esa consistencia sumado al talento y la creatividad en pro de la historia se crean fenómenos como los de Stranger Things. A todo esto hay que añadir esa premisa de los Duffer de apelar a la nostalgia. Y ahí incluyeron grandes éxitos de los 80 que acompañaron la banda sonora de la serie y volvieron a ser éxitos décadas después. También esa mezcla de terror con ciencia ficción y en general ese evidente homenaje a las películas de género de la década del ochenta que marcaron a una generación, esa que justo hoy paga por ver TV en plataformas.

¿Fue bueno el final de Stranger Things?

Sin ánimo de hacer spoilers el pensamiento generalizado es que esta última temporada no fue la mejor y el capítulo final tampoco fue el más sobresaliente. Para el crítico y creador mexicano Javier Ibarreche, @ibarrechejavier en Instagram, no fue el mejor final posible “pero tampoco podría decir que fue un mal final. En general satisfactorio, chance poco arriesgado, pero no me rompió el cariño por los personajes y eso ya lo cuento como victoria”.

600 salas de cine vieron el final de Stranger Things el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. hora colombiana. Hubo sold out en todas las funciones. FOTO Cortesía Netflix