Con duros discursos y acusaciones, Abelardo y Cepeda cerraron campaña

A una semana de la segunda vuelta presidencial (próximo domingo 21 de junio) y con una distancia de siete puntos porcentuales en las encuestas de intención de voto, Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda hicieron este fin de semana sus últimos eventos públicos de campaña. Fiel al estilo de ambos, terminaron sus salidas en tarima con fuertes señalamientos y comentarios mutuos. Incluso hubo anuncio de una nueva denuncia penal. Mientras el candidato de derecha cerró su recorrido en Buga, Valle del Cauca, con un llamado a la unidad nacional, el candidato del Pacto Histórico llevó a cabo su último evento en Soledad, Atlántico, con un mensaje centrado en la continuidad de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Le puede interesar: Elecciones 2026: la Registraduría enviará 65 delegados a vigilar el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en el exterior. Así cerró campaña Abelardo El abogado cerró su campaña en Buga con un mensaje en el que aseguró que, de llegar a la Presidencia, gobernaría para todos los colombianos, incluso para quienes no respaldaron su candidatura en las urnas durante la primera vuelta. En su intervención, el candidato afirmó que elevó una oración al Señor de los Milagros de Buga y pidió “la sabiduría necesaria” para ser “el presidente de todos los colombianos y no solamente de aquellos que votaron por mí”.

Durante su discurso también lanzó cuestionamientos sobre los resultados electorales en algunas regiones del país y señaló presuntas irregularidades en varias zonas. Según afirmó, se han presentado “resultados electorales atípicos” en los que, según él, el “heredero del desgobierno y de las Farc” alcanza votaciones cercanas al 70 % e incluso al 95 % en algunos municipios. Abelardo aseguró que estas situaciones se concentran especialmente en municipios como Mosquera, Roberto Payán, Tumaco, Timbiquí, Guapi y López de Micay, Taminango, Policarpa y Ricaurte. Además, acusó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de presunta participación indebida en política y de ejercer presiones en el departamento. “No sea bandido, gobernador; no presione a la gente. Deje de presionar a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, afirmó De la Espriella, quien también se refirió a los grupos armados ilegales, sobre los que dijo que, desde el 7 de agosto, declararía como objetivo militar. El aspirante de derecha también denunció supuestas prácticas de intimidación por parte de grupos armados en Cauca y Nariño. Según afirmó, estos grupos estarían exigiendo a ciudadanos fotografiar el tarjetón con el rostro de Iván Cepeda marcado con el fin de utilizar esa imagen como “salvoconducto” en retenes ilegales. No es la primera alarma sobre actos coercitivos en los territorios que se conocen en medio de la actual coyuntura electoral. Sobre esto, por ejemplo, están en medio de la discusión unas declaraciones del mayor general Erick Rodríguez Aparicio, quien se desempeñaba como subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares.

Aunque no existe una explicación oficial sobre su salida, en sectores militares se relaciona la decisión que tomó al respecto el presidente Petro con unas declaraciones que Rodríguez entregó en mayo tras un consejo de seguridad en el Meta. En ese momento, el general advirtió, sin mencionar nombres, sobre evidencias de “carnetización” de habitantes en zonas rurales por parte de grupos armados ilegales, una práctica que, según explicó, buscaría ejercer control sobre la población en medio de disputas territoriales y del proceso electoral que escogerá al próximo Jefe de Estado en Colombia. ¿Cómo cerró Cepeda? El aspirante a ser heredero de Petro cerró su campaña en el bulevar del barrio Los Robles, en Soledad, Atlántico. Ante cerca de 3.000 personas, Iván Cepeda presentó su discurso como una “proclama por el pueblo colombiano” y llamó a sus seguidores a no dejarse llevar por el miedo, además de pedirles multiplicarse en los últimos días de campaña y así alcanzar la victoria que, según planteó, se les escapó en la primera vuelta. En referencia a De la Espriella, el también senador pidió a sus seguidores no dejarse intimidar por el llamado a estar “firmes por la patria”. “Debemos mirar el presente con esperanza, no debemos dejarnos confundir ni atemorizar con los gritos de firmes por la patria”, afirmó. El candidato del Pacto Histórico aseguró que su proyecto representa la continuidad de las luchas sociales y destacó las reformas impulsadas durante el Gobierno de su padrino político en áreas como la entrega de tierras, educación y trabajo. El senador Pedro Flórez, los representantes Jaime Santamaría, Amauri Julio y Fernando Niño, además de la representante electa Andrea Vargas, fueron algunas de las figuras del Pacto que acompañaron a Cepeda en tarima.

Encuestas aventajan a Abelardo En las encuentas divulgadas el fin de semana, la de Guarumo y Ecoanalítica muestra una ventaja de Abelardo de la Espriella, con 52,6% de la votación, sobre Iván Cepeda, con 45%. El voto en blanco registra apenas un 2,4%. La medición se hizo presencialmente a 2.073 personas en 54 municipios del país entre el 8 y el 12 de junio, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2,9 %. Entre tanto, la encuesta realizada por AtlasIntel muestra como vencedor al candidato del movimiento Defensores de la Patria. La medición se hizo entre el 5 y el 10 de junio, contó con participación de 3.681 personas que viven en la Costa Caribe, regiones centro-oriente y centro-sur, Eje Cafetero, el Pacífico, los Llanos Orientales y la Amazonía. Su nivel de confianza es del 95%. Según esos resultados, De la Espriella obtendría 52,2% de la intención de voto, mientras que Iván Cepeda registra 44,5% de apoyo. Los demás porcentajes se distribuyen entre el voto en blanco (2,6 %), nulos (0,1 %) y los ciudadanos que aún no han decidido su voto (0,7 %). Cepeda anunció que este martes denunciará ante la Fiscalía General de la Nación a De La Espriella por la presunta comisión de cinco delitos relacionados con un contrato de $18.000 millones que la firma del abogado le cobró a Saludvida, una empresa de salud hoy liquidada. Según el candidato de izquierda, ese dinero era público y debía atender a los usuarios, no para pagar defensas jurídicas.